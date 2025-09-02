Льготы для студентов и учеников — что предлагает государство в 2025 году

Украинские студенты. Фото: ИФНТУНГ

Внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые являются студентами и учениками, государство гарантирует льготы во время обучения в 2025 году. В частности, они имеют право на бесплатное питание в учебных заведениях, проживание в общежитии за государственный счет и социальную стипендию.

Вопрос льгот прописан в законе "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц".

Бесплатные обеды во время обучения для ВПЛ

Согласно нормам законодательства, дети и студенты, которым предоставлен статус внутренне перемещенного лица, обучающиеся в дошкольных, общеобразовательных, профессионально-технических учебных заведениях независимо от подчинения, типов и формы собственности, могут получать бесплатные обеды.

Чтобы воспользоваться таким правом, необходимо написать заявление об освобождении от платы за питание, добавив ксерокопию справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица, и отдать классному руководителю или администрации заведения.

Бесплатное проживание в общежитиях

Также внутренние переселенцы имеют право на первоочередное поселение в общежития при учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования. Кроме того, они могут не платить за проживание. Однако в студенческих общежитиях в некоторых вузах предоставляют скидку при оплате проживания.

Для этого при поступлении в образовательное учреждение нужно известить приемную комиссию о желании получить место в общежитии и предоставить копию справки о статусе ВПЛ.

Оздоровление детей-ВПЛ

Дети-переселенцы могут воспользоваться правом бесплатного оздоровления и отдыха. Такая возможность может финансироваться как из государственного бюджета, так и местных бюджетов, за счет предприятий, учреждений и организаций и других источников.

Для того, чтобы узнать, есть ли возможность отправить детей на оздоровление или отдых, необходимо обратиться в органы местного самоуправления, профсоюзы и благотворительные организации.

Финподдержка во время обучения

Студенты-ВПЛ, которые учатся на дневной форме имеют право на социальную стипендию. Такую поддержку оказывают соискателям образования до 23 лет. Однако выплаты могут прекратить, если студент плохо учится, есть академическая задолженность или взят академический отпуск.

Для того, чтобы получить социальную стипендию, необходимо обратиться в деканат или к куратору группы, где предложат написать заявление на имя ректора по поводу назначения денежной выплаты. К заявлению также необходимо приложить ксерокопию справки о статусе ВПЛ.

Также зарегистрированные внутренне перемещенные лица могут воспользоваться ваучером на обучение от госслужбы занятости.

Напомним, внутренние переселенцы в Украине смогут еще шесть месяцев получать финпомощь от государства. То есть средства будут начислять до февраля следующего года.

Также мы писали о переселенцах, которые могут принять участие в программе полугодовой финансовой поддержки на аренду жилья. Речь идет о программе от БФ "Каритас Украины".