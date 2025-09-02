Пільги для студентів та учнів — що пропонує держава у 2025 році

Українські студенти. Фото: ІФНТУНГ

Внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які є студентами та учнями, держава гарантує пільги під час навчання у 2025 році. Зокрема, вони мають право на безоплатне харчування в закладах освіти, проживання у гуртожитку за державний рахунок та соціальну стипендію.

Питання пільг прописане у Законі "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб".

Безплатні обіди під час навчання для ВПО

Згідно з нормами законодавства, діти та студенти, яким надано статус внутрішньо переміщеної особи, які навчаються у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності, можуть отримувати безкоштовні обіди.

Щоб скористатися таким правом, необхідно написати заяву про звільнення від плати за харчування, додавши ксерокопію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, та віддати класному керівнику чи адміністрації закладу.

Безкоштовне проживання в гуртожитках

Також внутрішні переселенці мають право на першочергове поселення в гуртожитки при закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Окрім того, вони можуть не платити за проживання. Проте у студентських гуртожитках в деяких вишах надають знижку при оплаті за проживання.

Для цього під час вступу до освітнього закладу потрібно сповістити приймальну комісію про бажання отримати місце в гуртожитку та надати копію довідки про статус ВПО.

Оздоровлення дітей-ВПО

Діти-переселенці можуть скористатися правом безкоштовного оздоровлення та відпочинку. Така можливість може фінансуватися як з державного бюджету, так і з місцевих бюджетів, за рахунок підприємств, установ та організацій та інших джерел.

Для того, щоб дізнатися, чи є можливість відправити дітей на оздоровлення чи відпочинок, необхідно звернутися в органи місцевого самоврядування, профспілки та благодійних організацій.

Фінпідтримка під час навчання

Студенти-ВПО, які навчаються на денній формі мають право на соціальну стипендію. Таку підтримку надають здобувачам освіти до 23 років. Проте виплати можуть припинити, якщо студент погано вчиться, є академічна заборгованість або взято академічну відпустку.

Для того щоб отримати соціальну стипендію, необхідно звернутися до деканату чи куратора групи, де запропонують написати заяву на ім’я ректора з приводу призначення грошової виплати. До заяви також необхідно додати ксерокопію довідки про статус ВПО.

Також зареєстровані внутрішньо переміщені особи можуть скористатися ваучером на навчання від держслужби зайнятості.

Нагадаємо, внутрішні переселенці в Україні зможуть ще шість місяців отримувати фіндопомогу від держави. Тобто кошти будуть нараховувати до лютого наступного року.

Також ми писали про переселенців, які можуть взяти участь у програмі піврічної фінансової підтримки на оренду житла. Йдеться про програму від БФ "Карітас України".