Что изменится в Украине и для украинцев с 1 сентября 2024 года

Счета за коммуналку. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Сентябрь уже совсем близко. Первый месяц осени не станет исключением в ряде ежемесячных изменений в законодательстве Украины, влияющих на тарифы на коммунальные услуги, размеры пенсий и социальных выплат. Также практически ежемесячно происходят изменения в правилах и бюрократических процедурах. В сентябре 2024 года будут повышены некоторые налоги и тарифы, упрощено получение паспортов за рубежом, а также произойдут другие изменения, которые повлияют на жизнь украинцев.

Новини.LIVE рассказывают, что изменится в Украине и для украинцев с 1 сентября.

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Тарифы на коммунальные услуги в сентябре

В сентябре 2024 года большинство бытовых потребителей не ощутят повышения цен на электроэнергию и газ. Впрочем, в некоторых случаях могут измениться тарифы на водоснабжение.

Тарифы на электроэнергию в Украине в сентябре

С 1 июня 2024 года тариф на электроэнергию для населения увеличился с 2,64 грн/кВт-ч до 4,32 грн/кВт-ч. Он остается актуальным до конца апреля 2025 года. Таким образом, в сентябре 2024 года стоимость электроэнергии составит 4,32 грн/кВт-ч.

Для тех, у кого установлен двухзонный счетчик, "ночной" тариф на электроэнергию в сентябре составит 2,16 грн/кВт-ч.

Использование двухзонного счетчика, учитывающего потребление в дневное и ночное время, позволит значительно снизить затраты на электроэнергию. В промежутке между 23:00 и 07:00 владельцы таких счетчиков будут платить за электроэнергию только половину стандартного тарифа.

Кроме того, с 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года, в период отопительного сезона, потребители, использующие электроотопительные установки, смогут рассчитывать на льготный тариф в размере 2,64 грн/кВт-ч при потреблении до 2000 кВт-ч электроэнергии в месяц.

Тарифы на газ в Украине в сентябре

В сентябре стоимость газа для бытовых потребителей, обслуживаемых компанией "Нафтогаз", останется на уровне 7,96 грн за кубометр. У других поставщиков цена на газ будет варьироваться от 7,7 до 9,90 грн за кубометр. Важно отметить, что в настоящее время большинство украинских бытовых потребителей (98% или 12 миллионов домохозяйств) получают газ от "Нафтогаза".

Кроме того, министр энергетики Герман Галущенко недавно сообщил о продлении специальных обязательств по поставке газа для производителей тепловой энергии до конца отопительного сезона 2024/2025 годов.

"Действительно, 31 августа заканчивается действие "газового" ПСО. Оно будет продлено до конца следующего отопительного сезона, то есть до 30 апреля. Соответствующий проект уже наработан", — подчеркнул Галущенко.

Тарифы на водоснабжение в Украине в сентябре

В сентябре в некоторых небольших городах Украины услуги водоснабжения могут подорожать, поскольку местные власти имеют право самостоятельно устанавливать тарифы на эти услуги. В больших городах тариф на воду для бытовых потребителей должен остаться без изменений.

Так, с 1 сентября 2024 с повышением тарифов на услуги по водоснабжению столкнутся жители Виноградовской общины на Закарпатье.

Тариф на централизованное водоснабжение составит 28,00 грн за кубометр с учетом НДС, а на централизованный водоотвод — 29,80 грн за кубометр с НДС.

Также с 1 сентября 2024 года планируется введение новых тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод в Киевской области. Будет пересчитан тариф для коммунального предприятия "Гореничи", принадлежащего Белогородскому сельскому совету Бучанского района.

Для населения тариф на централизованный водоотвод составит 34,16 грн за кубометр с НДС, а для бюджетных учреждений и других потребителей — 53,45 грн за кубометр.

Выплаты ВПЛ в сентябре

Часть внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) будет продолжать получать финансовую помощь, несмотря на слухи об их возможной отмене. Право на помощь для переселенцев продлено еще на полгода.

Вице-премьер-министр — министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук разъяснила ситуацию с выплатами для переселенцев. Она заверила, что с 1 сентября выплаты останутся неизменными для всех, кто раньше имел на них право, включая школьников.

"Ко мне обращаются люди из числа ВПЛ, которые жалуются на то, что некоторые представители местных властей угрожают лишить их выплат, если дети не будут учиться в офлайн-режиме с 1 сентября. Это неправда, никто не имеет права лишить выплат только за то, что дети не будут учиться в очном режиме. Поэтому хочу успокоить мам, которые волнуются по этому поводу", — добавила Верещук.

Субсидии и социальная помощь в сентябре

С 1 сентября украинцы будут без изменений получать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, абонентского обслуживания, а также на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного топлива. Кроме того, возможны денежные выплаты на оплату услуг по управлению многоквартирным домом.

Также украинцы могут получить компенсацию за снабжение и распределение таких коммунальных услуг, как природный газ, электричество, тепло, горячая вода, централизованное водоснабжение и водоотвод. Субсидии в сентябре также будут предоставляться на услуги по обращению с бытовыми отходами.

Учебный год 2024

Из-за сложной ситуации в энергетике в некоторых регионах Украины было принято решение начать учебный год в августе 2024, например, школы Львова планировали начать занятия 19 августа.

Однако Кабмин официально рекомендовал начать обучение в сентябре. Соответственно, учебный год в Украине будет проходить со 2 сентября 2024 года по 30 июня 2025 года. Этой рекомендации должны придерживаться все украинские школы.

Согласно рекомендациям МОН, актуальным для украинских школ в условиях войны остается очное обучение с возможностью использования смешанной формы, объединяющей традиционные очные занятия и дистанционное обучение.

Дети внутренне перемещенных лиц в течение 2024/2025 учебного года могут продолжать обучение в своих дистанционных классах, даже если в месте их нового пребывания есть возможность очного обучения.

С сентября 2024 года в украинских школах будет обновлена программа курса "Защита Украины" для учащихся 10-11-х классов. Уроки будут проводиться не раз в неделю, а раз в месяц в формате тренинга на целый день. Старшеклассники будут изучать основы национальной безопасности, управления дронами и их виды и сферы применения, медицинскую помощь, противодействие враждебным ИПСО и другие темы.

Новая услуга от "Укрпочты" в сентябре

21 августа 2024 года "Укрпочта" и Министерство иностранных дел подписали меморандум о сотрудничестве, который обещает изменить процесс доставки загранпаспортов для граждан Украины.

С 1 сентября 2024 года украинцы, которые закажут перевыпуск загранпаспорта, смогут воспользоваться обновленной услугой доставки через сайт "Укрпочты". Для этого необходимо использовать электронную марку с QR-кодом и оплатить услугу непосредственно в личном кабинете на сайте почтового оператора.

Повышение акциза на топливо в сентябре

С 1 сентября 2024 года правительство планирует увеличить акцизные налоги на разные виды горючего. Это может привести к росту цен на АЗС. Акциз на бензин вырастет с 242,6 евро до 271,7 евро за тысячу литров, на дизельное топливо со 177,6 евро до 215,7 евро, а на автогаз — с 55,6 евро до 59,2 евро.

По прогнозам НБУ, цены на горючее могут увеличиться более чем на 9% до конца года. Законодатели считают, что повышение акцизов поможет снизить дефицит государственного бюджета.

Налог на новые автомобили в сентябре

С сентября также ожидается увеличение стоимости новых автомобилей из-за введения военного сбора в размере 15% от их цены при первой регистрации.

Министр финансов Сергей Марченко объяснил необходимость введения сбора повышением финансирования безопасности и обороны Украины. Однако некоторые автодилеры прогнозируют значительное понижение продаж на рынке новых автомобилей.

Новые тарифы на пассажирские перевозки и новый сайт "Укрзализныци"

С 1 сентября 2024 г. старый сайт УЗ (booking.uz.gov.ua), который использовался для приобретения и резервирования билетов, прекратит свою работу. Его функции будут перенесены на новый портал и в мобильное приложение "Укрзализныци", а также будут доступны через сторонние сервисы покупки билетов. При переходе на старый адрес будет автоматически открываться новая версия сайта, однако доступ к старому ресурсу останется.

Кроме того, в "Укрзализныце" также разрабатывается новая модель тарифов на пассажирские перевозки, включая СВ и "Интерсити+". Одно из предложений предполагает умеренное ежегодное повышение базовых тарифов с учетом инфляции. Другой вариант — установить стоимость билета в зависимости от популярности рейсов и времени суток.

Смена тарифов в "Киевстар"

Мобильный оператор "Киевстар" планирует обновление тарифов, которое вступит в силу с 1 сентября.

Изменения будут касаться как оплаченного, так и контрактных тарифов, включая:

LOVE UA База;

LOVE UA Контракт;

LOVE UA Свет 2023;

LOVE UA Свет 2023 с Суперсилой Экономия;

Максимальный безлим 2019 года.

Стоимость тарифов также изменится, но конкретные детали пока не раскрыты. По информации от "Киевстара", абоненты получат SMS с актуальными данными о новых условиях и ценах не менее чем за 7 дней до вступления изменений в силу.

Напомним, в Украине с 1 сентября внутренне перемещенные лица (ВПЛ), уже получавшие государственную помощь, продлят ее получать еще полгода на тех же условиях. В то же время определенные категории уже не смогут рассчитывать на эти выплаты.

Также мы писали, что в июле 2024 г. оптовые цены на промышленную продукцию выросли на 33,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее удорожание наблюдалось в сфере производства мяса.