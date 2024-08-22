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Київстар змінить вартість тарифів з 1 вересня — що відомо

22 серпня 2024 18:55
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Київстар оновить низку тарифів що зміниться з 1 вересня
Магазин Київстар. Фото: nikvesti.com
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Мобільний оператор "Київстар" запланував оновлення тарифів, яке набере чинності з 1 вересня. Нововведення вплине на ціни тарифних планів, а також на обсяги наданих хвилин і гігабайтів.

Про це повідомляє пресслужба "Київстар"

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Детальніше про оновлення тарифів 

Зазначено, що оновлять тарифи як передоплати, так і контракту. А саме:

  • LOVE UA База;
  • LOVE UA Контракт;
  • LOVE UA Світло 2023;
  • LOVE UA Світло 2023 із Суперсилою Економія;
  • Максимальний Безлім 2019.

"З 1 вересня 2024 року ми збільшуємо обсяги хвилин та гігабайтів для деяких тарифів передплати та контракту. Також у тарифі Максимальний Безлім 2019 з'являться Суперсили на вибір та Роумінг як вдома", — сказано в повідомленні.

Вартість тарифів також підлягатиме змінам, проте деталі поки що не відомі. За інформацією від "Київстару", абоненти отримають SMS з актуальними відомостями про нові умови та ціну тарифів щонайменше за 7 днів до запровадження змін.

"Зміни зумовлені тим, що у цих тарифах збільшилося споживання мобільного трафіку. Ми переглядаємо вартість тарифів, аби й далі збільшувати інвестиції, щоб розширювати мережу та оснащувати її додатковими джерелами живлення, генераторами", — пояснили у "Київстарі".

Що ще варто знати

Нагадаємо, через часті відключення світла в Україні мобільний зв’язок може зникнути надовго. Влада вимагає від операторів більше часу працювати без централізованого електроживлення, але не надає для цього преференцій. Експерти прогнозують, що інвестиції в обладнання призведуть до зростання тарифів на 50% у 2025 році, проте за тривалих відключень все одно навряд чи вдастся забезпечити безперебійний зв'язок.

Ми також писали, що на початку липня оператори ЄС і України домовилися продовжити спільну заяву на ще один рік. Завдяки цьому українці, що мешкають у країнах Євросоюзу, зможуть і надалі користуватися роумінгом без додаткової оплати.

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