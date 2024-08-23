Виплати ВПО з 1 вересня — хто не отримає допомогу

Евакуйовані люди з окупованих територій Харківської області. Фото: УНІАН

В Україні з 1 вересня внутрішньо переміщені особи (ВПО), які вже отримували державну допомогу, продовжать її отримувати ще пів року на тих самих умовах. Водночас певні категорії вже не зможуть розраховувати на ці виплати.

Про це виплати ВПО з 1 вересня розповідає 24 Канал.

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Як повідомила віцепрем'єрка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу, з 1 вересня близько 1,5 мільйона ВПО отримають фінансову допомогу від держави.

На сьогодні виплати становлять:

для людей з інвалідністю та дітей — 3 тисячі гривень,

для інших категорій — 2 тисячі гривень.

Хто не отримає виплати з 1 вересня

З 1 вересня переселенцям, що здійснили дорогі покупки, буде припинено виплату допомоги.

Державні виплати для ВПО були припинені у випадках, якщо після 11 липня 2023 року:

Куплено житло (земельну ділянку, будинок або квартиру) на суму 100 тисяч гривень і більше, за винятком випадків, коли помешкання отримано від держави.

Придбано автомобіль віком до 5 років (окрім автомобілів для людей з інвалідністю та машин, куплених волонтерами для ЗСУ).

Наявний депозит в банку на суму 100 тисяч гривень і більше.

Куплено дорогоцінні метали або валюту на суму 100 тисяч гривень і більше.

Мають у власності житло поза зоною бойових дій площею понад 13,65 квадратного метра на одного члена сім'ї.

Перебувають на повному державному забезпеченні у психоневрологічному інтернаті, дитячому будинку або будинку для літніх людей.

Зазначено, що виплати були припинені для переселенців, які повернулися у свої домівки, звідки раніше евакуювались, відбувають покарання в місцях позбавлення волі, або перебувають за кордоном безпідставно протягом 30 і більше днів поспіль.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України готує зміни до процедури надання фінансової допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які планують впровадити у 2025 році. Наразі триває активна робота над оновленням механізму виплат для переселенців.

Ми також писали, що від початку повномасштабної війни в Україні впроваджено численні програми для фінансової підтримки різних категорій громадян. Сьогодні українці мають можливість отримувати матеріальну допомогу не лише через державні ініціативи, а й завдяки спеціальним проєктам міжнародних організацій.