Що зміниться в Україні та для українців з 1 вересня 2024 року

Рахунки за комуналку. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Вересень вже зовсім близько. Перший місяць осені не стане винятком у низці щомісячних змін у законодавстві України, які впливають на тарифи на комунальні послуги, розміри пенсій та соціальних виплат. Також практично щомісяця відбуваються зміни у правилах та бюрократичних процедурах. У вересні 2024 року будуть підвищені деякі податки та тарифи, спрощено отримання паспортів за кордоном, а також відбудуться інші зміни, що вплинуть на життя українців.

Новини.LIVE розповідають, що зміниться в Україні та для українців з 1 вересня.

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Тарифи на комунальні послуги у вересні

У вересні 2024 року більшість побутових споживачів не відчують підвищення цін на електроенергію та газ. Втім, в деяких випадках можуть змінитися тарифи на водопостачання.

Тарифи на електроенергію в Україні у вересні

З 1 червня 2024 року тариф на електроенергію для населення збільшився з 2,64 грн/кВт-год до 4,32 грн/кВт-год. Він залишиться актуальним до кінця квітня 2025 року. Таким чином, у вересні 2024 року вартість електроенергії становитиме 4,32 грн/кВт-год.

Для тих, у кого встановлено двозонний лічильник, "нічний" тариф на електроенергію у вересні становитиме 2,16 грн/кВт-год.

Використання двозонного лічильника, який враховує споживання у денний та нічний час, дозволить значно знизити витрати на електроенергію. У проміжку між 23:00 та 07:00 власники таких лічильників платитимуть за електроенергію лише половину від стандартного тарифу.

Крім того, з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року, у період опалювального сезону, споживачі, які використовують електроопалювальні установки, зможуть розраховувати на пільговий тариф у розмірі 2,64 грн/кВт-год за умови споживання до 2000 кВт-год електроенергії місяць.

Тарифи на газ в Україні у вересні

У вересні вартість газу для побутових споживачів, які обслуговує компанія "Нафтогаз", залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр. У інших постачальників ціна на газ варіюватиметься від 7,7 до 9,90 грн за кубометр. Важливо зазначити, що нині переважна більшість українських побутових споживачів (98% або 12 мільйонів домогосподарств) одержують газ від "Нафтогазу".

Крім того, міністр енергетики Герман Галущенко нещодавно повідомив про продовження спеціальних зобов'язань щодо постачання газу для виробників теплової енергії до кінця опалювального сезону 2024/2025 років.

"Дійсно, 31 серпня закінчується дія "газового" ПСО. Воно буде продовжене до кінця наступного опалювального сезону, тобто до 30 квітня. Відповідний проєкт уже напрацьований", — наголосив Галущенко.

Тарифи на водопостачання в Україні у вересні

У вересні у деяких невеликих містах України послуги водопостачання можуть подорожчати, оскільки місцева влада має право самостійно встановлювати тарифи на ці послуги. У великих містах тариф на воду для побутових споживачів має залишитися без змін.

Так, з 1 вересня 2024 року з підвищенням тарифів на послуги з водопостачання зіткнуться жителі Виноградівської громади на Закарпатті.

Тариф на централізоване водопостачання становитиме 28,00 грн за кубометр з урахуванням ПДВ, а на централізоване водовідведення — 29,80 грн за кубометр з ПДВ.

Також з 1 вересня 2024 року планується запровадження нових тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення у Київській області. Буде перераховано тариф для комунального підприємства "Гореничі", що належить Білогородській сільській раді Бучанського району.

Для населення тариф на централізоване водовідведення становитиме 34,16 грн за кубометр з ПДВ, а для бюджетних установ та інших споживачів — 53,45 грн за кубометр.

Виплати ВПО у вересні

Частина внутрішньо переміщених осіб (ВПО) продовжуватиме отримувати фінансову допомогу, попри чутки про їх можливе скасування. Право на допомогу для переселенців продовжено ще на пів року.

Віцепрем'єр-міністр — міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук роз'яснила ситуацію із виплатами для переселенців. Вона запевнила, що з 1 вересня виплати залишаться незмінними для всіх, хто раніше мав на них право, включно зі школярами.

"До мене звертаються люди з числа ВПО, які скаржаться на те, що деякі представники місцевої влади погрожують позбавити їх виплат, якщо діти не навчатимуться в офлайн-режимі з 1 вересня. Це неправда, ніхто не має права позбавити виплат тільки за те, що діти не навчатимуться в очному режимі. Тому хочу заспокоїти мам, які хвилюються з цього приводу", — додала Верещук.

Субсидії та соціальна допомога у вересні

З 1 вересня українці продовжуватимуть без змін отримувати субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, абонентського обслуговування, а також на придбання зрідженого газу, твердого та рідкого пічного палива. Крім того, можливі грошові виплати на оплату послуг з управління багатоквартирним будинком.

Також українці можуть отримати компенсацію за постачання та розподіл таких комунальних послуг, як природний газ, електрику, тепло, гаряча вода, централізоване водопостачання та водовідведення. Субсидії у вересні також надаватимуться на послуги із поводження з побутовими відходами.

Навчальний рік 2024

Через складну ситуацію в енергетиці в деяких регіонах України було ухвалено рішення розпочати навчальний рік у серпні 2024 року, наприклад, школи Львова планували розпочати заняття 19 серпня.

Проте Кабмін офіційно рекомендував розпочати навчання у вересні. Відповідно, навчальний рік в Україні проходитиме з 2 вересня 2024 року до 30 червня 2025 року. Цієї рекомендації мають дотримуватись усі українські школи.

Згідно з рекомендаціями МОН, актуальним для українських шкіл в умовах війни залишається очне навчання з можливістю використання змішаної форми, що поєднує традиційні очні заняття та дистанційне навчання.

Діти внутрішньо переміщених осіб протягом 2024/2025 навчального року можуть продовжувати навчання у своїх дистанційних класах, навіть якщо у місці їхнього нового перебування є можливість очного навчання.

З вересня 2024 року в українських школах буде оновлено програму курсу "Захист України" для учнів 10-11-х класів. Уроки будуть проводитись не раз на тиждень, а раз на місяць у форматі тренінгів на цілий день. Старшокласники вивчатимуть основи національної безпеки, управління дронами та їх види та сфери застосування, медичну допомогу, протидію ворожим ІПСО та інші теми.

Нова послуга від "Укрпошти" у вересні

21 серпня 2024 року "Укрпошта" та Міністерство закордонних справ України підписали меморандум про співпрацю, який обіцяє змінити процес доставки закордонних паспортів для громадян України.

З 1 вересня 2024 року українці, які замовлять перевипуск закордонного паспорта, матимуть змогу скористатися оновленою послугою доставки через сайт "Укрпошти". Для цього необхідно буде використовувати електронну марку з QR-кодом та сплатити послугу безпосередньо в особистому кабінеті на сайті поштового оператора.

Підвищення акцизу на пальне в Україні у вересні

З 1 вересня 2024 року уряд планує збільшити акцизні податки на різні види пального. Це може призвести до зростання цін на АЗС. Акциз на бензин зросте з 242,6 євро до 271,7 євро за тисячу літрів, на дизельне пальне з 177,6 євро до 215,7 євро, а на автогаз — з 55,6 євро до 59,2 євро.

За прогнозами НБУ, ціни на пальне можуть збільшитись більш ніж на 9% до кінця року. Законодавці вважають, що підвищення акцизів допоможе скоротити дефіцит державного бюджету.

Податок на нові автомобілі у вересні

З вересня також очікується збільшення вартості нових автомобілів через запровадження військового збору у розмірі 15% від їхньої ціни при першій реєстрації.

Міністр фінансів Сергій Марченко пояснив необхідність запровадження збору підвищенням фінансування безпеки та оборони України. Однак деякі автодилери прогнозують значне зниження продажів на ринку нових автомобілів.

Нові тарифи на пасажирські перевезення та новий сайт "Укрзалізниці"

З 1 вересня 2024 року старий сайт УЗ (booking.uz.gov.ua), який використовувався для придбання та резервування квитків, припинить свою роботу. Його функції будуть перенесені на новий портал та до мобільного додатку "Укрзалізниці", а також будуть доступні через сторонні сервіси купівлі квитків. При переході на стару адресу буде автоматично відкриватися нова версія сайту, однак доступ до старого ресурсу залишиться.

Крім того, в "Укрзалізниці" також розробляють нову модель тарифів на пасажирські перевезення, включаючи СВ та "Інтерсіті+". Одна із пропозицій передбачає помірне щорічне підвищення базових тарифів з урахуванням інфляції. Інший варіант — встановити вартість квитка залежно від популярності рейсів та часу доби.

Зміна тарифів у "Київстар"

Мобільний оператор "Київстар" планує оновлення тарифів, яке набуде чинності з 1 вересня.

Зміни стосуватимуться як сплачений наперед, так і контрактних тарифів, включаючи:

LOVE UA База;

LOVE UA Контракт;

LOVE UA Світло 2023;

LOVE UA Світло 2023 з Суперсилою Економія;

Максимальний безлім 2019 року.

Вартість тарифів також зміниться, але конкретні деталі поки що не розкрито. За інформацією від "Київстару", абоненти отримають SMS з актуальними даними про нові умови та ціни не менше ніж за 7 днів до набуття чинності змін.

Нагадаємо, в Україні з 1 вересня внутрішньо переміщені особи (ВПО), які вже отримували державну допомогу, продовжать її отримувати ще пів року на тих самих умовах. Водночас певні категорії вже не зможуть розраховувати на ці виплати.

Також ми писали, що у липні 2024 року гуртові ціни на промислову продукцію зросли на 33,3% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Найбільше подорожчання спостерігалося у сфері виробництва м'яса.