Тарифы в Украине — Нацкомиссия готовит очередное повышение с 1 июля

Работники сферы энергетики. Фото: УНИАН

В Национальной комиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявили о планах пересмотреть в сторону повышения тарифы для НЭК "Укрэнерго" на передачу и диспетчеризацию электрической энергии, а также цены для операторов систем распределения электричества. Стоимость может увеличиться с 1 июля 2024 года.

Регулятор намерен принять соответствующее решение 4 июня, сообщает профильное издание ExPro.

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Как предлагают изменить тарифы с 1 июля

Нацкомиссия выступила с предложением поднять цены следующим образом:

тариф "Укрэнерго" на передачу электрической энергии на 19% — до 628,65 гривны за МВт-час (для "зеленой" металлургии на 27% — до 464,78 гривны за МВт-час);

тариф на услуги по диспетчерскому управлению на 11% — до 115,91 гривны за МВт-час.

Кроме того, регулятор предлагает изменить тарифы операторов систем распределения на распределение электроэнергии. Ожидается, что в среднем цены вырастут так:

тарифы на распределение для первого класса напряжения — на 1,6%;

тарифы на распределение для второго класса напряжения — на 2,3%.

Также НКРЭКУ хочет внести изменения в тарифы для предприятий из состава группы VS Energy, контролеры которой сейчас находятся под санкциями. В частности, намерена поэтапно повысить тариф на распределение для таких компаний:

"Житомироблэнерго";

"Кировоградоблэнерго";

"Ровнооблэнерго";

"Херсоноблэнерго";

"Черновцыоблэнерго".

Как известно, с 1 января 2024 года Нацкомиссия повысила тариф Укрэнерго на услуги по передаче на 9% — до 528,57 гривны за МВт-час, хотя планировали повысить существеннее.

В то же время, размер отдельного льготного тарифа на передачу для предприятий "зеленой" электрометаллургии повысился на 74% — с 209,4 до 364,7 гривны/МВт-час.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине власти вскоре повысит стоимость электрической энергии для населения. Новую цену привяжут к объему потребления.

Также мы сообщали, что в Украине даже при повышении тарифа на электроэнергию отключения электричества не исчезнут. Поскольку речь идет отдельно о убыточности тарифа, а отдельно — о масштабах разрушений в энергосекторе.