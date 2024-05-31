Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Нацкомиссия готовит еще одно повышение тарифов с 1 июля arrow

Нацкомиссия готовит еще одно повышение тарифов с 1 июля

31 мая 2024 10:40
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Тарифы в Украине — Нацкомиссия готовит очередное повышение с 1 июля
Работники сферы энергетики. Фото: УНИАН
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Национальной комиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявили о планах пересмотреть в сторону повышения тарифы для НЭК "Укрэнерго" на передачу и диспетчеризацию электрической энергии, а также цены для операторов систем распределения электричества. Стоимость может увеличиться с 1 июля 2024 года.

Регулятор намерен принять соответствующее решение 4 июня, сообщает профильное издание ExPro.

Читайте также:

Как предлагают изменить тарифы с 1 июля

Нацкомиссия выступила с предложением поднять цены следующим образом:

  • тариф "Укрэнерго" на передачу электрической энергии на 19% — до 628,65 гривны за МВт-час (для "зеленой" металлургии на 27% — до 464,78 гривны за МВт-час);
  • тариф на услуги по диспетчерскому управлению на 11% — до 115,91 гривны за МВт-час.

Кроме того, регулятор предлагает изменить тарифы операторов систем распределения на распределение электроэнергии. Ожидается, что в среднем цены вырастут так:

  • тарифы на распределение для первого класса напряжения — на 1,6%;
  • тарифы на распределение для второго класса напряжения — на 2,3%.

Также НКРЭКУ хочет внести изменения в тарифы для предприятий из состава группы VS Energy, контролеры которой сейчас находятся под санкциями. В частности, намерена поэтапно повысить тариф на распределение для таких компаний:

  • "Житомироблэнерго";
  • "Кировоградоблэнерго";
  • "Ровнооблэнерго";
  • "Херсоноблэнерго";
  • "Черновцыоблэнерго".

Как известно, с 1 января 2024 года Нацкомиссия повысила тариф Укрэнерго на услуги по передаче на 9% — до 528,57 гривны за МВт-час, хотя планировали повысить существеннее.

В то же время, размер отдельного льготного тарифа на передачу для предприятий "зеленой" электрометаллургии повысился на 74% — с 209,4 до 364,7 гривны/МВт-час.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине власти вскоре повысит стоимость электрической энергии для населения. Новую цену привяжут к объему потребления.

Также мы сообщали, что в Украине даже при повышении тарифа на электроэнергию отключения электричества не исчезнут. Поскольку речь идет отдельно о убыточности тарифа, а отдельно — о масштабах разрушений в энергосекторе.

тарифы
коммунальные услуги
ЖКХ
НКРЭКУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном