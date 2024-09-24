Нацкэшбек в Украине — сколько денег вернуло государство покупателям

Нацкэшбек за отечественные товары — сколько денег вернули украинцам
В рамках действия экспериментальной программы "Национальный кэшбек", стартовавшей в сентябре 2024 года, гражданам вернули более 23 млн гривен компенсаций. Речь идет о начислении кэшбека за покупку украинских товаров.
Такие данные озвучил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Результаты действия Нацкэшбека в Украине
По словам главы Минцифы, по результатам действия бета-теста за последние три недели украинцам вернули 23,6 млн гривен Нацкешбека.
"Продолжаем публичный бета-тест одной из самых масштабных услуг в истории цифрового государства — Нацкешбека", — сообщил Федоров.
Ключевые результаты следующие:
- граждане открыли 1,6 млн карт Нацкешбека;
- к программе присоединились десять банков;
- участвуют в программе 1,137 тыс. производителей.
В рамках программы Нацкэшбек гражданам государство начисляет 10% компенсации на специальную карту за покупку товаров украинских производителей. Максимальная месячная сумма, которую будут возвращать — 3 тыс. гривен.
Потратить возвращенные государством деньги можно, в частности, на:
- коммунальные услуги;
- медицинские услуги;
- транспорт;
- мобильная связь;
- спорт;
- кино;
- донаты на Силы обороны;
- военные облигации.
Министр призвал украинцев участвовать в программе Минэкономики Национальный кэшбек в "Дії", ведь благодаря этому поддержат экономику и получат прибыль.
Также опубликовал видеоинструкцию о том, как работает услуга.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине в августе 2024 года зафиксировали нетипичную инфляцию для этого периода. Потребительские цены выросли за месяц на 0,6%, а с начала года — на 4,9%.
Также мы писали, что ПриватБанк предложил клиентам не только кэшбек от государства за украинские товары, но и от самого банка. Известно, как присоединиться к программе.
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