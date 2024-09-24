Нацкэшбек в Украине — сколько денег вернуло государство покупателям

Покупка товаров в магазине. Фото: novus

В рамках действия экспериментальной программы "Национальный кэшбек", стартовавшей в сентябре 2024 года, гражданам вернули более 23 млн гривен компенсаций. Речь идет о начислении кэшбека за покупку украинских товаров.

Такие данные озвучил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Результаты действия Нацкэшбека в Украине

По словам главы Минцифы, по результатам действия бета-теста за последние три недели украинцам вернули 23,6 млн гривен Нацкешбека.

"Продолжаем публичный бета-тест одной из самых масштабных услуг в истории цифрового государства — Нацкешбека", — сообщил Федоров.

Ключевые результаты следующие:

граждане открыли 1,6 млн карт Нацкешбека;

к программе присоединились десять банков;

участвуют в программе 1,137 тыс. производителей.

В рамках программы Нацкэшбек гражданам государство начисляет 10% компенсации на специальную карту за покупку товаров украинских производителей. Максимальная месячная сумма, которую будут возвращать — 3 тыс. гривен.

Потратить возвращенные государством деньги можно, в частности, на:

коммунальные услуги;

медицинские услуги;

транспорт;

мобильная связь;

спорт;

кино;

донаты на Силы обороны;

военные облигации.

Министр призвал украинцев участвовать в программе Минэкономики Национальный кэшбек в "Дії", ведь благодаря этому поддержат экономику и получат прибыль.

Также опубликовал видеоинструкцию о том, как работает услуга.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в августе 2024 года зафиксировали нетипичную инфляцию для этого периода. Потребительские цены выросли за месяц на 0,6%, а с начала года — на 4,9%.

Также мы писали, что ПриватБанк предложил клиентам не только кэшбек от государства за украинские товары, но и от самого банка. Известно, как присоединиться к программе.