Когда выплатят "Национальный кэшбэк" за сентябрь — в Кабмине сказали, в каких числах ждать деньги

Национальный кэшбэк за сентябрь 2025 года граждане Украины начнут получать в период с 28 по 30 ноября. Ожидается, что 3,8 миллиона украинцам выплатят сумму в размере более 598 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства экономики Украины.

Выплаты по программе "Национальный кэшбек"

Как отмечается, выплату денег за октябрь 2025 года стоит ждать во второй декаде декабря. А выплата за ноябрь должна состояться по плану — в конце первого месяца зимы.

"Выплата за декабрь состоится планово в феврале 2026 года и далее ежемесячно в конце следующего месяца за предыдущий", — отмечается в сообщении.

В ведомстве также отметили, что информация о приостановке программы "Национальный кэшбек", которую ранее распространяли некоторые СМИ, является неправдивой.

О чем еще стоит знать

Напомним, 22 ноября правительство расширило перечень товаров и услуг, которые украинцы могут покупать за деньги с карты "Национальный кэшбек". Так, отныне можно:

приобрести продукты питания в магазинах и супермаркетах;

оплатить коммунальные услуги или почтовые услуги;

купить лекарственные средства и медицинские изделия;

приобрести книги и другую печатную продукцию;

отправить деньги на благотворительность — в частности донаты для ВСУ и другие гуманитарные цели.

К тому же программу "Национальный кэшбек" унифицируют с программой "Зимняя поддержка". Благодаря этому средства господдержки будут использоваться на самые необходимые нужды.

Ранее мы рассказывали, кому из украинцев надо декларировать доход от "Национального кэшбэка". Также мы писали, за какие денежные переводы ПриватБанк будет платить до 15 тысяч гривен. Вознаграждение смогут получить клиенты, которые будут отправлять деньги с карты Mastercard.