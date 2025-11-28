Коли виплатять "Національний кешбек" за вересень — в Кабміні сказали, в яких числах чекати гроші

"Нацкешбек" за вересень — українцям назвали дату виплат
Національний кешбек за вересень 2025 року громадяни України почнуть отримувати в період з 28 по 30 листопада. Очікується, що 3,8 мільйона українцям виплатять суму у розмірі понад 598 млн гривень.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства економіки України.
Виплати за програмою "Національний кешбек"
Як зазначається, на виплату коштів за жовтень 2025 року варто чекати у другій декаді грудня. Натомість виплата за листопад має відбутися за планом — наприкінці першого місяця зими.
"Виплата за грудень відбудеться планово в лютому 2026 року і далі щомісячно в кінці наступного місяця за попередній", — зазначається у повідомленні.
У відомстві також наголосили, що інформація про призупинення програми "Національний кешбек", яку раніше поширювали деякі ЗМІ, є неправдивою.
Про що ще варто знати
Нагадаємо, 22 листопада уряд розширив перелік товарів та послуг, які українці можуть купувати за гроші з картки "Національний кешбек". Так, відтепер можна :
- придбати продукти харчування у магазинах та супермаркетах;
- оплатити комунальні послуги чи поштові послуги;
- купити лікарські засоби та медичні вироби;
- придбати книги та іншу друковану продукцію;
- відправити гроші на благодійність — зокрема донати для ЗСУ та інші гуманітарні цілі.
До того ж програму "Національний кешбек" уніфікують з програмою "Зимова підтримка". Завдяки цьому кошти держпідтримки будуть використовуватися на найнеобхідніші потреби.
Раніше ми розповідали, кому з українців треба декларувати дохід від "Національного кешбеку". Також ми писали, за які грошові перекази ПриватБанк платитиме до 15 тисяч гривень. Винагороду зможуть отримати клієнти, які надсилатимуть гроші з картки Mastercard.
