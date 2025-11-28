Відео
Головна Фінанси "Нацкешбек" за вересень — українцям назвали дату виплат

"Нацкешбек" за вересень — українцям назвали дату виплат

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 17:12
Коли виплатять "Національний кешбек" за вересень — в Кабміні сказали, в яких числах чекати гроші
Чоловік тримає смартфон у руках. Фото: Unsplash

Національний кешбек за вересень 2025 року громадяни України почнуть отримувати в період з 28 по 30 листопада. Очікується, що 3,8 мільйона українцям виплатять суму у розмірі понад 598 млн гривень.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства економіки України

Читайте також:

Виплати за програмою "Національний кешбек"

Як зазначається, на виплату коштів за жовтень 2025 року варто чекати у другій декаді грудня. Натомість виплата за листопад має відбутися за планом — наприкінці першого місяця зими.

"Виплата за грудень відбудеться планово в лютому 2026 року і далі щомісячно в кінці наступного місяця за попередній", — зазначається у повідомленні.

У відомстві також наголосили, що інформація про призупинення програми "Національний кешбек", яку раніше поширювали деякі ЗМІ, є неправдивою.

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, 22 листопада уряд розширив перелік товарів та послуг, які українці можуть купувати за гроші з картки "Національний кешбек". Так, відтепер можна :

  • придбати продукти харчування у магазинах та супермаркетах;
  • оплатити комунальні послуги  чи поштові послуги;
  • купити лікарські засоби та медичні вироби;
  • придбати книги та іншу друковану продукцію;
  • відправити гроші на благодійність — зокрема донати для ЗСУ та інші гуманітарні цілі.

До того ж програму "Національний кешбек" уніфікують з програмою "Зимова підтримка". Завдяки цьому кошти держпідтримки будуть використовуватися на найнеобхідніші потреби.

Раніше ми розповідали, кому з українців треба декларувати дохід від "Національного кешбеку". Також ми писали, за які грошові перекази ПриватБанк платитиме до 15 тисяч гривень. Винагороду зможуть отримати клієнти, які надсилатимуть гроші з картки Mastercard. 

виплати гроші соціальна допомога кешбек нацкешбек
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
