Нацкешбэк для клиентов Ощадбанка — кого из пенсионеров лишили скидок

Виртуальная карта Нацкешбек. Фото: adm.dp.gov.ua

Один из граждан пожаловался на ущемление прав клиентов "Ощадбанка". Речь идет об отсутствии возможности некоторым пенсионерам приобщиться к правительственной программе "Национальный кешбэк", предусматривающей частичный возврат средств за покупку украинских товаров.

Такое сообщение появилось на странице Ощадбанка в Facebook.

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Как отметил клиент, он обратился от имени гражданки пенсионного возраста, которой отказали в подключении карты Ощадбанка к программе Национальный кешбэк для расчетов в магазинах.

Отказ мотивировали тем, что нужен смартфон и приложение "Дія". Однако речь идет о гражданке, которой далеко за 70 лет. Женщина современных гаджетов не имеет.

"Порекомендуйте, что сделать, чтобы в данной ситуации при оплатах с ее пенсионной карты Ощадбанка она могла получить нацкешбэк Действительно ли такие ограничения прав установлены Правительством, или это некомпетентность/ошибка консультантов Ощадбанка?", — говорится в обращении.

Объяснение Ощадбанка

В банке отреагировали на сообщение, подтвердив, что такая программа действительно — не для всех.

Право на денежные компенсации в магазинах не имеют пенсионеры, которые покупают товары за наличные или рассчитываются картой Ощадбанк, не имея банковского приложения в смартфоне.

Для того, чтобы присоединиться к программе Национальный кешбэк, нужно иметь доступ к приложению "Дія" на смартфоне. Без верификации и активации этой услуги в смартфоне воспользоваться такой услугой нет возможности.

"Правительство ввело продукт Национальный кешбэк, и возможность его активации через приложение "Дія". Банк не в состоянии изменить правила его использования. Соответственно работники банка предоставили достоверную консультацию, что без смартфона добавить карту к этой программе, к сожалению, нет возможности", — отметили в банке.

Скриншот. Источник: Ощадбанк

Ранее мы писали, полностью ли снимают блокировку карт клиентам Ощадбанка после процедуры идентификации. Таким вопросом относительно ограничения на снятие средств обеспокоены сами украинцы.

Также мы сообщали, что Ощадбанк усовершенствовал цифровые сервисы для лучшего взаимодействия клиентов с финучреждением. Благодаря новой услуге существенно упростится процесс аутентификации клиентов в системе BANK ID.