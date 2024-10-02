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"Нацкэшбек" на товары — сколько денег начислили украинцам

2 октября 2024 11:29
Ксения Симонова - Редактор
Кэшбек за покупку украинских товаров — сколько денег выплатили за сентябрь
Покупатели в магазине. Фото: Novus
Ксения Симонова - Редактор

Украинцам в октябре 2024 года начислили первые суммы в рамках государственной программы поддержки национального производителя. В ней за первый месяц функционирования приняло участие 1,6 млн граждан.

Такие данные обнародованы на портале госуслуг "Дія".

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Сколько денег "Нацкэшбека" начислили украинцам

По информации портала, за месяц работы экспериментального проекта "Нацкешбек", 95% участников, активировавших карты для выплат в "Дії", уже видят начисленные средства.

За приобретение товаров украинского производства в целом за это время выплатили 42 млн грн кэшбека.

Также известно, сколько товаров участвуют в программе, число производителей, которые присоединились к "Нацкэшбеку". Начислили компенсаций за 235 тысяч позиций товаров от 1,23 тыс. производителей.

 

кешбек
Статистика. Источник: Дія

Куда можно потратить компенсированные деньги

По условиям программы, украинцам предоставляют 10% кэшбека от суммы покупки. Средства поступают на открытую специальную банковскую карту. Размер компенсаций не может превышать 3 тыс. гривен в месяц.

Начисленные в качестве кэшбека средства можно потратить:

  • на коммунальные услуги;
  • медицинские услуги;
  • транспорт;
  • мобильную связь;
  • спорт, кино и т.п.;
  • на донаты на Силы обороны;
  • военные облигации.

Деньги, начисленные в этом году, необходимо будет использовать до 31 января 2025 года.

"Что еще нового? Магазины начали маркировать товары, участвующие в программе. Это, например, Эпицентр К, Аврора, Таврия В и многие другие. Присоединились также новые торговые сети, например Наш Край и SPAR. Пакет маркетинговых материалов для отметок можно скачать по ссылке", — сообщили в "Дії".

Присоединиться к программе можно, сделав несколько шагов. Требуется:

  • создать виртуальную карту в банке;
  • в приложении "Дія" найти соответствующий сервис;
  • присоединить к услуге свой счет;
  • оплатить картой украинские товары.

Что еще стоит знать

Напомним, государственный "ПриватБанк" предложил клиентам не только кэшбек от государства за украинские товары, но и от самого банка. Там уточнили, как приобщиться к соответствующей программе.

Также мы писали, что в Украине за последнюю неделю резко возрос в стоимости ряд базовых овощей. В частности, взлетели оптовые цены на картофель.

Дия продукты товары магазины банковские карты кэшбэк

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