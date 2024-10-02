Кэшбек за покупку украинских товаров — сколько денег выплатили за сентябрь

"Нацкэшбек" на товары — сколько денег начислили украинцам
Украинцам в октябре 2024 года начислили первые суммы в рамках государственной программы поддержки национального производителя. В ней за первый месяц функционирования приняло участие 1,6 млн граждан.
Такие данные обнародованы на портале госуслуг "Дія".
Сколько денег "Нацкэшбека" начислили украинцам
По информации портала, за месяц работы экспериментального проекта "Нацкешбек", 95% участников, активировавших карты для выплат в "Дії", уже видят начисленные средства.
За приобретение товаров украинского производства в целом за это время выплатили 42 млн грн кэшбека.
Также известно, сколько товаров участвуют в программе, число производителей, которые присоединились к "Нацкэшбеку". Начислили компенсаций за 235 тысяч позиций товаров от 1,23 тыс. производителей.
Куда можно потратить компенсированные деньги
По условиям программы, украинцам предоставляют 10% кэшбека от суммы покупки. Средства поступают на открытую специальную банковскую карту. Размер компенсаций не может превышать 3 тыс. гривен в месяц.
Начисленные в качестве кэшбека средства можно потратить:
- на коммунальные услуги;
- медицинские услуги;
- транспорт;
- мобильную связь;
- спорт, кино и т.п.;
- на донаты на Силы обороны;
- военные облигации.
Деньги, начисленные в этом году, необходимо будет использовать до 31 января 2025 года.
"Что еще нового? Магазины начали маркировать товары, участвующие в программе. Это, например, Эпицентр К, Аврора, Таврия В и многие другие. Присоединились также новые торговые сети, например Наш Край и SPAR. Пакет маркетинговых материалов для отметок можно скачать по ссылке", — сообщили в "Дії".
Присоединиться к программе можно, сделав несколько шагов. Требуется:
- создать виртуальную карту в банке;
- в приложении "Дія" найти соответствующий сервис;
- присоединить к услуге свой счет;
- оплатить картой украинские товары.
Что еще стоит знать
Напомним, государственный "ПриватБанк" предложил клиентам не только кэшбек от государства за украинские товары, но и от самого банка. Там уточнили, как приобщиться к соответствующей программе.
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