Кешбек на товари — українці активно відкривають картки у ПриватБанку

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Сотні тисяч українців відкрили картки на "Кешбек "Зроблено в Україні" у ПриватБанку. Завдяки цій програмі можна буде отримувати компенсації у магазинах за купівлю товарів в українських виробників.

Про це повідомляє пресслужба банку.

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Популярність програми "Національного кешбеку"

У ПриватБанку зазначили, що у перші дні дії програм "Національний кешбек" вже 313 тис. громадян відкрили в спеціальні цифрові картки Mastercard "Кешбек "Зроблено в Україні".

Відповідні картки дадуть змогу отримувати кешбек за придбання українських товарів за держпрограмою і додатковий 10% кешбек від ПриватБанку та Mastercard за розрахунки цифровою карткою.

За словами члена правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка, клієнтам, які відкрили картку, додатковий кешбек у програмі лояльності "Привіт" у мобільному застосунку "Приват24" нараховуватимуть на суму розрахунків цією карткою за оплату:

комуналки;

квитків на транспорт;

медичних послуг;

мобільного зв’язку.

Джерело: ПриватБанк

Як оформити цифрову картку в ПриватБанку

На оформлення картки Mastercard "Кешбек "Зроблено в Україні" піде кілька хвилин. Це можна зробити безкоштовно у застосунку чи вебверсії "Приват24". Після оформлення картки необхідно:

оновити застосунок "Дія";

вибрати послугу "Національний кешбек";

обрати картку ПриватБанку для отримання компенсацій.

Держпрограма "Національний кешбек" стартувала 2 вересня 2024 року. Компенсація надаватиметься, зокрема, за оплату карткою ПриватБанку (Картка для виплат, картка "Універсальна") товарів українських продавців, зареєстрованих у програмі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, "ПриватБанк" запропонував клієнтам не тільки кешбек від держави за придбані українські товари, а й від самого банку. Там розповіли, як долучитися до програми.

Раніше ми писали, що українці можуть долучатися до програми "Національний кешбек" через єдиний портал державних послуг "Дії". В її рамках у низці магазинів можна буде отримувати грошові компенсації.