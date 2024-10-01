Нацкэшбек в Украине — детали начисления компенсаций в октябре

Оплата картой через кассовый аппарат. Фото: delo.ua

С 1 октября текущего года государство произведет первые выплаты в рамках программы Национального кэшбека "Сделано в Украине". Накопленные средства за последний месяц за покупку украинских товаров со специальной маркировкой граждане смогут получить до 20 октября.

Об этом сообщает Telegraf.

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Компенсации за покупку украинских товаров

В рамках экспериментальной программы, которая стартовала в начале сентября, украинцам предоставляют 10% кэшбека от суммы покупки. Деньги поступают на предварительно открытую специальную банковскую карту. Размер компенсаций не может превышать 3 тыс. гривен в месяц.

Государственная программа компенсаций касается исключительно покупки товаров украинского производства, производители которых принимают в ней участие.

Для этого нужно:

создать виртуальную карту в банке;

в приложении "Дія" найти соответствующий сервис;

подключить к сервису свой счет.

При покупке товаров, участвующих в программе, часть денег возвращается на соответствующий счет. Деньги возвращают, если расчет производится за товары только безналично, банковской картой.

Со спецкарты, на которую начислен кэшбек, можно будет оплатить:

медицинские услуги;

спорт, кино, заведения питания;

коммунальные услуги;

мобильная связь;

транспорт;

донаты на ВСУ, военные облигации, благотворительность.

На программу государство готово потратить около 3 млрд гривен на 2024 год для поддержки украинских производителей.

Однако у программы есть проблемы — слишком мягкие критерии определения "украинского товара". Для участия в программе достаточно иметь на товаре штрих-код, начинающийся с "482". То есть достаточно только фасовки товара в Украине, чтобы он считался отечественным.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы активно открывают карточки на "Кэшбек "Сделано в Украине". Благодаря программе можно будет получать часть потраченных денег в магазинах".

Ранее мы писали, что государственный "ПриватБанк" предложил клиентам не только кэшбек от государства за украинские товары, но и от самого банка. Там уточнили, как приобщиться к соответствующей программе.