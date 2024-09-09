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Кешбек до 10% — за які товари українці найчастіше отримують компенсації

9 вересня 2024 08:59
Ксенія Симонова - Редактор
Кешбек на купівлю українських товарів — за що найчастіше надають компенсації
Оплата карткою через касовий апарат. Фото: delo.ua
Ксенія Симонова - Редактор

На початку вересня 2024 року в Україні запрацював новий урядовий проєкт "Національний кешбек", що дозволяє громадянам отримувати компенсації за купівлю українських товарів. Відомо, які товари стали найпопулярнішими.

Про це повідомляє Oboz.ua.

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Згідно з умовами урядової програми, українцям можуть надавати 10% кешбеку від суми покупки, які будуть надходити на попередньо відкриту спеціальну банківську картку. Водночас сума компенсації не може перевищувати 3 тис. грн за місяць.

Відповідна ініціатива отримала чималу популярність серед громадян — за перші дні українці відкрили сотні тисяч карток на "Кешбек "Зроблено в Україні".

Кошти повертають на понад 40 тисяч товарів, які беруть участь у проєкті. Відповідно до аналізу, найчастіше українці отримували кешбек у перші дні роботи програми за такі товари:

  • шкарпетки — понад 1,26 тис. одиниць;
  • футболки — близько 390 одиниць;
  • корм для котів — понад 340 одиниць;
  • штани — 340 одиниць;
  • зошити офісні — понад 325 одиниць;
  • витяжки кухонні — близько 300 одиниць;
  • костюми — 290 одиниць;
  • емаль — понад 250 одиниць;
  • шпалери — близько 250 товарів;
  • двері вхідні — понад 210 товарів.

Список товарів говорить про різноманітність продукції, яку громадяни можуть купити для отримання грошової компенсації: від одягу до побутових товарів.

Особливості урядової програми

Програма покликана стимулювати купівлю товарів українського виробництва та підтримати економіку.

Отриманий кешбек не можна перевести в готівку. Для участі в програмі громадяни мають відкрити картку через банки-партнери, зокрема ПриватБанк чи Монобанк.

Зі спеціальної картки, на яку він нарахований, можна буде оплатити:

  • медичні послуги;
  • спорт, кіно, заклади харчування;
  • комунальні послуги;
  • мобільний зв'язок;
  • транспорт;
  • донати на ЗСУ, військові облігації, благодійність.

У програмі беруть участь низка магазинів, зокрема:

  • АТБ;
  • Сільпо;
  • Новус;
  • Варус;
  • Ашан.

Офіційний перелік товарів та магазинів публікують на сайті державної програми "Зроблено в Україні".

Що ще варто знати

Нагадаємо, сотні тисяч українців відкрили картки на "Кешбек "Зроблено в Україні" у ПриватБанку. Завдяки цій програмі можна буде отримувати компенсації у магазинах за купівлю товарів в українських виробників.

Раніше ми писали, "ПриватБанк" запропонував клієнтам не тільки кешбек від держави за придбані українські товари, а й від самого банку. Там розповіли, як долучитися до програми.

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