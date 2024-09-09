Кешбек на купівлю українських товарів — за що найчастіше надають компенсації

Кешбек до 10% — за які товари українці найчастіше отримують компенсації
На початку вересня 2024 року в Україні запрацював новий урядовий проєкт "Національний кешбек", що дозволяє громадянам отримувати компенсації за купівлю українських товарів. Відомо, які товари стали найпопулярнішими.
Про це повідомляє Oboz.ua.
Найпопулярніші товари, за які надають кешбек
Згідно з умовами урядової програми, українцям можуть надавати 10% кешбеку від суми покупки, які будуть надходити на попередньо відкриту спеціальну банківську картку. Водночас сума компенсації не може перевищувати 3 тис. грн за місяць.
Відповідна ініціатива отримала чималу популярність серед громадян — за перші дні українці відкрили сотні тисяч карток на "Кешбек "Зроблено в Україні".
Кошти повертають на понад 40 тисяч товарів, які беруть участь у проєкті. Відповідно до аналізу, найчастіше українці отримували кешбек у перші дні роботи програми за такі товари:
- шкарпетки — понад 1,26 тис. одиниць;
- футболки — близько 390 одиниць;
- корм для котів — понад 340 одиниць;
- штани — 340 одиниць;
- зошити офісні — понад 325 одиниць;
- витяжки кухонні — близько 300 одиниць;
- костюми — 290 одиниць;
- емаль — понад 250 одиниць;
- шпалери — близько 250 товарів;
- двері вхідні — понад 210 товарів.
Список товарів говорить про різноманітність продукції, яку громадяни можуть купити для отримання грошової компенсації: від одягу до побутових товарів.
Особливості урядової програми
Програма покликана стимулювати купівлю товарів українського виробництва та підтримати економіку.
Отриманий кешбек не можна перевести в готівку. Для участі в програмі громадяни мають відкрити картку через банки-партнери, зокрема ПриватБанк чи Монобанк.
Зі спеціальної картки, на яку він нарахований, можна буде оплатити:
- медичні послуги;
- спорт, кіно, заклади харчування;
- комунальні послуги;
- мобільний зв'язок;
- транспорт;
- донати на ЗСУ, військові облігації, благодійність.
У програмі беруть участь низка магазинів, зокрема:
- АТБ;
- Сільпо;
- Новус;
- Варус;
- Ашан.
Офіційний перелік товарів та магазинів публікують на сайті державної програми "Зроблено в Україні".
Що ще варто знати
Нагадаємо, сотні тисяч українців відкрили картки на "Кешбек "Зроблено в Україні" у ПриватБанку. Завдяки цій програмі можна буде отримувати компенсації у магазинах за купівлю товарів в українських виробників.
Раніше ми писали, "ПриватБанк" запропонував клієнтам не тільки кешбек від держави за придбані українські товари, а й від самого банку. Там розповіли, як долучитися до програми.
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