Кешбек на купівлю українських товарів — за що найчастіше надають компенсації

Оплата карткою через касовий апарат. Фото: delo.ua

На початку вересня 2024 року в Україні запрацював новий урядовий проєкт "Національний кешбек", що дозволяє громадянам отримувати компенсації за купівлю українських товарів. Відомо, які товари стали найпопулярнішими.

Про це повідомляє Oboz.ua.

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Найпопулярніші товари, за які надають кешбек

Згідно з умовами урядової програми, українцям можуть надавати 10% кешбеку від суми покупки, які будуть надходити на попередньо відкриту спеціальну банківську картку. Водночас сума компенсації не може перевищувати 3 тис. грн за місяць.

Відповідна ініціатива отримала чималу популярність серед громадян — за перші дні українці відкрили сотні тисяч карток на "Кешбек "Зроблено в Україні".

Кошти повертають на понад 40 тисяч товарів, які беруть участь у проєкті. Відповідно до аналізу, найчастіше українці отримували кешбек у перші дні роботи програми за такі товари:

шкарпетки — понад 1,26 тис. одиниць;

футболки — близько 390 одиниць;

корм для котів — понад 340 одиниць;

штани — 340 одиниць;

зошити офісні — понад 325 одиниць;

витяжки кухонні — близько 300 одиниць;

костюми — 290 одиниць;

емаль — понад 250 одиниць;

шпалери — близько 250 товарів;

двері вхідні — понад 210 товарів.

Список товарів говорить про різноманітність продукції, яку громадяни можуть купити для отримання грошової компенсації: від одягу до побутових товарів.

Особливості урядової програми

Програма покликана стимулювати купівлю товарів українського виробництва та підтримати економіку.

Отриманий кешбек не можна перевести в готівку. Для участі в програмі громадяни мають відкрити картку через банки-партнери, зокрема ПриватБанк чи Монобанк.

Зі спеціальної картки, на яку він нарахований, можна буде оплатити:

медичні послуги;

спорт, кіно, заклади харчування;

комунальні послуги;

мобільний зв'язок;

транспорт;

донати на ЗСУ, військові облігації, благодійність.

У програмі беруть участь низка магазинів, зокрема:

АТБ;

Сільпо;

Новус;

Варус;

Ашан.

Офіційний перелік товарів та магазинів публікують на сайті державної програми "Зроблено в Україні".

Що ще варто знати

Нагадаємо, сотні тисяч українців відкрили картки на "Кешбек "Зроблено в Україні" у ПриватБанку. Завдяки цій програмі можна буде отримувати компенсації у магазинах за купівлю товарів в українських виробників.

Раніше ми писали, "ПриватБанк" запропонував клієнтам не тільки кешбек від держави за придбані українські товари, а й від самого банку. Там розповіли, як долучитися до програми.