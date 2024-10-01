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Національний кешбек — українцям нарахують перші виплати з 1 жовтня

1 жовтня 2024 09:52
Ксенія Симонова - Редактор
Нацкешбек в Україні — деталі нарахування компенсацій у жовтні
Оплата карткою через касовий апарат. Фото: delo.ua
Ксенія Симонова - Редактор

З 1 жовтня поточного року держава здійснить перші виплати в рамках програми Національного кешбеку "Зроблено в Україні". Накопичені кошти за останній місяць за купівлю українських товарів зі спеціальним маркуванням громадяни зможуть отримати до 20 жовтня.

Про це повідомляє Telegraf.

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Компенсації за купівлю українських товарів

В рамках експериментальної програми, яка стартувала на початку вересня, українцям надають 10% кешбеку від суми покупки. Гроші надходять на попередньо відкриту спеціальну банківську картку. Розмір компенсацій не може перевищувати 3 тис. гривень за місяць.

Державна програма компенсацій стосується виключно купівлі товарів українського виробництва, виробники яких беруть у ній участь.

Для цього потрібно:

  • створити віртуальну карту в банку;
  • у застосунку "Дія" знайти відповідний сервіс;
  • приєднати до сервісу свій рахунок.

Під час купівлі товарів, які беруть участь в програмі, частина грошей повертається на відповідний рахунок. Гроші повертають, якщо розрахунок здійснюється за товари тільки безготівково, банківською карткою.

Зі спецкартки, на яку нарахований кешбек, можна буде оплатити:

  • медичні послуги;
  • спорт, кіно, заклади харчування;
  • комунальні послуги;
  • мобільний зв'язок;
  • транспорт;
  • донати на ЗСУ, військові облігації, благодійність.

На програму держава готова витратити близько 3 млрд гривень на 2024 рік для підтримки українських виробників.

Проте програма має проблеми — надто м'які критерії визначення "українського товару". Для участі в програмі достатньо мати на товарі штрих-код, який починається з "482". Тобто достатньо тільки фасування товару в Україні, щоб він вважався вітчизняним.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці активно відкривають картки на "Кешбек "Зроблено в Україні". Завдяки програмі можна буде отримувати частину витрачених грошей у магазинах.

Раніше ми писали, державний "ПриватБанк" запропонував клієнтам не лише кешбек від держави за українські товари, а й від самого банку. Там уточнили, як долучитися до відповідної програми.

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