Нацкешбек в Україні — деталі нарахування компенсацій у жовтні

Національний кешбек — українцям нарахують перші виплати з 1 жовтня
З 1 жовтня поточного року держава здійснить перші виплати в рамках програми Національного кешбеку "Зроблено в Україні". Накопичені кошти за останній місяць за купівлю українських товарів зі спеціальним маркуванням громадяни зможуть отримати до 20 жовтня.
Про це повідомляє Telegraf.
Компенсації за купівлю українських товарів
В рамках експериментальної програми, яка стартувала на початку вересня, українцям надають 10% кешбеку від суми покупки. Гроші надходять на попередньо відкриту спеціальну банківську картку. Розмір компенсацій не може перевищувати 3 тис. гривень за місяць.
Державна програма компенсацій стосується виключно купівлі товарів українського виробництва, виробники яких беруть у ній участь.
Для цього потрібно:
- створити віртуальну карту в банку;
- у застосунку "Дія" знайти відповідний сервіс;
- приєднати до сервісу свій рахунок.
Під час купівлі товарів, які беруть участь в програмі, частина грошей повертається на відповідний рахунок. Гроші повертають, якщо розрахунок здійснюється за товари тільки безготівково, банківською карткою.
Зі спецкартки, на яку нарахований кешбек, можна буде оплатити:
- медичні послуги;
- спорт, кіно, заклади харчування;
- комунальні послуги;
- мобільний зв'язок;
- транспорт;
- донати на ЗСУ, військові облігації, благодійність.
На програму держава готова витратити близько 3 млрд гривень на 2024 рік для підтримки українських виробників.
Проте програма має проблеми — надто м'які критерії визначення "українського товару". Для участі в програмі достатньо мати на товарі штрих-код, який починається з "482". Тобто достатньо тільки фасування товару в Україні, щоб він вважався вітчизняним.
Що ще варто знати
Нагадаємо, українці активно відкривають картки на "Кешбек "Зроблено в Україні". Завдяки програмі можна буде отримувати частину витрачених грошей у магазинах.
Раніше ми писали, державний "ПриватБанк" запропонував клієнтам не лише кешбек від держави за українські товари, а й від самого банку. Там уточнили, як долучитися до відповідної програми.
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