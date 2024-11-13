Карта "Национальный кэшбэк" в Ощадбанке – почему нельзя открыть онлайн

Отделение Ощадбанка в Киеве. Фото: Google Maps

Клиент Ощадбанка пытался открыть виртуальную карточку для зачисления денег по программе "Национальный кэшбэк", но столкнулся с неожиданными трудностями. В мобильном приложении не удалось завершить операцию.

Жалобу опубликовали на портале Минфин в разделе отзывов.

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Что произошло у клиента Ощадбанка

Пользователь, зарегистрированный под ником MadUser, рассказал детали ситуации. Его отец получает пенсионные выплаты в Ощадбанке. Однажды сын решил оформить карточку "Национальный кэшбэк", чтобы компенсация за покупку товаров украинского производства поступала на виртуальный счет.

Но в мобильном приложении не удалось завершить дело. Позвонив оператору службы поддержки, мужчина получил ответ: проблема в месте жительства клиента.

"Звоню в поддержку — оказывается, нельзя открывать виртуальные карточки в таких областях, как Харьковская или Запорожская, приходите лично и пишите заявление! Я вот не могу понять — эти регионы уже не Украина, или как?", — возмутился пользователь Минфина.

Жалоба клиента на Ощадбанк. Скриншот: Минфин

Как открыть карточку в Ощад24

Чтобы получать кэшбэк на виртуальную карту Ощадбанка, нужно воспользоваться функционалом мобильного приложения и открыть специальный счет. Алгоритм достаточно простой и занимает несколько минут. Необходимо предпринять такие шаги:

на главной странице кликнуть в знак плюс "Мои возможности";

выбрать опцию "Заказать карту";

в предложенном списке найти "Национальный кэшбэк" и нажать "Заказать";

перейти в Дію и выбрать только что открытую карточку для зачисления кэшбэка;

выбрать платежную карту, с которой будете оплачивать покупки;

перейти в настройки этой карты;

нажать на опцию "Подключить Национальный кэшбэк".

На карту ежемесячно будут зачислять компенсацию в размере до 10% за приобретенные товары украинского производства. Максимальная сумма накопления за 30 дней — 3 000 грн. Эти средства можно тратить на различные потребности: медицину, развлечения, транспортные услуги, оплату жилищно-коммунальных услуг и т.д.

Напомним, некоторым клиентам Ощадбанка могут блокировать счета, в том числе из-за непогашенных кредитов. Пенсионеры также находятся в зоне риска, даже если проживают на временно оккупированных территориях.

Также мы писали, что выплаты по программе "Национальный кэшбэк" облагаются НДФЛ и военным сбором. Следовательно, с полученных сумм будут списывать 18% налога на доходы физических лиц и 5% сбора (после вступления в силу нового закона).