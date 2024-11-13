Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Национальный кэшбэк — что не так с оформлением карты в Ощад24 arrow

Национальный кэшбэк — что не так с оформлением карты в Ощад24

13 ноября 2024 06:01
Елизавета Супивская - редактор
Карта "Национальный кэшбэк" в Ощадбанке – почему нельзя открыть онлайн
Отделение Ощадбанка в Киеве. Фото: Google Maps
Елизавета Супивская - редактор

Клиент Ощадбанка пытался открыть виртуальную карточку для зачисления денег по программе "Национальный кэшбэк", но столкнулся с неожиданными трудностями. В мобильном приложении не удалось завершить операцию.

Жалобу опубликовали на портале Минфин в разделе отзывов.

Читайте также:

Что произошло у клиента Ощадбанка

Пользователь, зарегистрированный под ником MadUser, рассказал детали ситуации. Его отец получает пенсионные выплаты в Ощадбанке. Однажды сын решил оформить карточку "Национальный кэшбэк", чтобы компенсация за покупку товаров украинского производства поступала на виртуальный счет.

Но в мобильном приложении не удалось завершить дело. Позвонив оператору службы поддержки, мужчина получил ответ: проблема в месте жительства клиента.

"Звоню в поддержку — оказывается, нельзя открывать виртуальные карточки в таких областях, как Харьковская или Запорожская, приходите лично и пишите заявление! Я вот не могу понять — эти регионы уже не Украина, или как?", — возмутился пользователь Минфина.

 

Жалоба на Сбербанк
Жалоба клиента на Ощадбанк. Скриншот: Минфин

Как открыть карточку в Ощад24

Чтобы получать кэшбэк на виртуальную карту Ощадбанка, нужно воспользоваться функционалом мобильного приложения и открыть специальный счет. Алгоритм достаточно простой и занимает несколько минут. Необходимо предпринять такие шаги:

  • на главной странице кликнуть в знак плюс "Мои возможности";
  • выбрать опцию "Заказать карту";
  • в предложенном списке найти "Национальный кэшбэк" и нажать "Заказать";
  • перейти в Дію и выбрать только что открытую карточку для зачисления кэшбэка;
  • выбрать платежную карту, с которой будете оплачивать покупки;
  • перейти в настройки этой карты;
  • нажать на опцию "Подключить Национальный кэшбэк".

На карту ежемесячно будут зачислять компенсацию в размере до 10% за приобретенные товары украинского производства. Максимальная сумма накопления за 30 дней — 3 000 грн. Эти средства можно тратить на различные потребности: медицину, развлечения, транспортные услуги, оплату жилищно-коммунальных услуг и т.д.

Напомним, некоторым клиентам Ощадбанка могут блокировать счета, в том числе из-за непогашенных кредитов. Пенсионеры также находятся в зоне риска, даже если проживают на временно оккупированных территориях.

Также мы писали, что выплаты по программе "Национальный кэшбэк" облагаются НДФЛ и военным сбором. Следовательно, с полученных сумм будут списывать 18% налога на доходы физических лиц и 5% сбора (после вступления в силу нового закона).

банковские карты жалобы Ощадбанк банки кэшбэк

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:22 Нардеп рассказала, что будет, если расформировать ТЦК

06:10 Почти 1 000 грн доплаты к пенсии – кто получит деньги в декабре

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

06:04 Первый контракт в ВСУ — сколько платят сержанту и рядовому

06:01 Национальный кэшбэк — что не так с оформлением карты в Ощад24

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

05:20 В Киевской области слышны взрывы — что известно

05:05 Мокрый снег и дожди — прогноз погоды на сегодня

04:30 В ТЦК сказали, когда может завершиться мобилизация в Украине

03:27 Россия подняла в небо самолеты Ту-95МС — есть угроза обстрела

03:26 "Азову" нужны хирурги — какая зарплата и условия труда

06:22 Нардеп рассказала, что будет, если расформировать ТЦК

06:10 Почти 1 000 грн доплаты к пенсии – кто получит деньги в декабре

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

06:04 Первый контракт в ВСУ — сколько платят сержанту и рядовому

06:01 Национальный кэшбэк — что не так с оформлением карты в Ощад24

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

05:20 В Киевской области слышны взрывы — что известно

05:05 Мокрый снег и дожди — прогноз погоды на сегодня

04:30 В ТЦК сказали, когда может завершиться мобилизация в Украине

03:27 Россия подняла в небо самолеты Ту-95МС — есть угроза обстрела

03:26 "Азову" нужны хирурги — какая зарплата и условия труда

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Эксклюзив

00:28 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

11 ноября 2024

23:23 Сможет ли Трамп закончить войну — что говорят в Одессе

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

10 ноября 2024

06:09 Газ, уголь или дрова — чем в Украине выгоднее отапливать дом

05:58 Песни для застолья и мусор — что бесплатно отдают на OLX

Text

22:47 Депутат объяснил, нужно ли строить метро в Киеве

Text

22:09 Бахматов назвал, почему бюджет Киева не отвечает военному времени

Text

19:33 Нардеп отреагировала на заявление о сроках восстановления домов

Text

19:16 Бюджет Киева-2025 и планы Кличко — эфир Киевское время

Text

18:40 Нардеп объяснил, почему важно ремонтировать дороги во время войны

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

Text

17:59 Заявление Макрона и изменения в ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:08 Сколько средств ежемесячно теряет Украина — ответ нардепа

Text

13:00 Трагедия в Кривом Роге и удар по Запорожью — эфир День.LIVE

Text

10:38 Эвакуацию в Донецкой области проводят круглосуточно, — Дьяченко

Text

09:38 Оккупанты минуют Херсон с помощью БпЛА — что известно

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке

4 ноября 2024

06:05Тысяча вам не придет — что не так с Национальным кэшбеком