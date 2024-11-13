Картка "Національний кешбек" в Ощадбанку — чому не можна відкрити онлайн

Національний кешбек — що не так з оформленням картки в Ощад24
Клієнт Ощадбанку намагався відкрити віртуальну картку для зарахування коштів за програмою "Національний кешбек", але стикнувся з несподіваними труднощами. В мобільному додатку не вдалося завершити операцію.
Скаргу опублікували на порталі Мінфін у розділі відгуків.
Що сталося у клієнта Ощадбанку
Користувач, зареєстрований під ніком MadUser, розповів деталі ситуації. Його батько отримує пенсійні виплати в Ощадбанку. Якось син вирішив оформити картку "Національний кешбек", аби компенсація за купівлю товарів українського виробництва надходила на віртуальний рахунок.
Але в мобільному додатку не вдалося завершити справу. Зателефонувавши до оператора служби підтримки, чоловік отримав відповідь: проблема у місці проживання клієнта.
"Телефоную у підтримку — виявляється, не можна відкривати віртуальні картки у таких областях, як Харківська або Запорізька, приходьте особисто і пишіть заяву! Я от не можу зрозуміти — ці регіони вже не Україна, чи як?" — обурився користувач Мінфіну.
Як відкрити картку в Ощад24
Щоб отримувати кешбек на віртуальну картку Ощадбанку, потрібно скористатися функціоналом мобільного застосунку і відкрити спеціальний рахунок. Алгоритм досить простий і займає кілька хвилин. Необхідно здійснити такі кроки:
- на головній сторінці клікнути на знак плюс "Мої можливості";
- обрати опцію "Замовити картку";
- у запропонованому списку знайти "Національний кешбек" і натиснути "Замовити";
- перейти в Дію та обрати щойно відкриту картку для зарахування кешбеку;
- обрати платіжну картку, з якою будете оплачувати покупки;
- перейти в налаштування цієї картки;
- натиснути на опцію "Підключити Національний кешбек".
На карту щомісяця зараховуватимуть компенсацію в розмірі до 10% за придбані товари українського виробництва. Максимальна сума накопичення за 30 днів — 3 000 грн. Ці кошти можна витрачати на різноманітні потреби: медицину, розваги, транспортні послуги, оплату житлово-комунальних послуг тощо.
Нагадаємо, деяким клієнтам Ощадбанку можуть блокувати рахунки, зокрема через непогашені кредити. Пенсіонери також у зоні ризику, навіть якщо проживають на тимчасово окупованих територіях.
Також ми писали, що виплати за програмою "Національний кешбек" оподатковуються ПДФО та військовим збором. Отже з отриманих сум будуть списувати 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% збору (після набуття чинності нового закону).
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