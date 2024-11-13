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Національний кешбек — що не так з оформленням картки в Ощад24

13 листопада 2024 06:01
Єлизавета Супівська - редактор
Картка "Національний кешбек" в Ощадбанку — чому не можна відкрити онлайн
Відділення Ощадбанку в Києві. Фото: Google Maps
Єлизавета Супівська - редактор

Клієнт Ощадбанку намагався відкрити віртуальну картку для зарахування коштів за програмою "Національний кешбек", але стикнувся з несподіваними труднощами. В мобільному додатку не вдалося завершити операцію.

Скаргу опублікували на порталі Мінфін у розділі відгуків.

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Користувач, зареєстрований під ніком MadUser, розповів деталі ситуації. Його батько отримує пенсійні виплати в Ощадбанку. Якось син вирішив оформити картку "Національний кешбек", аби компенсація за купівлю товарів українського виробництва надходила на віртуальний рахунок.

Але в мобільному додатку не вдалося завершити справу. Зателефонувавши до оператора служби підтримки, чоловік отримав відповідь: проблема у місці проживання клієнта.

"Телефоную у підтримку — виявляється, не можна відкривати віртуальні картки у таких областях, як Харківська або Запорізька, приходьте особисто і пишіть заяву! Я от не можу зрозуміти — ці регіони вже не Україна, чи як?" — обурився користувач Мінфіну.

 

Скарга на Ощадбанк
Скарга клієнта на Ощадбанк. Скриншот: Мінфін

Як відкрити картку в Ощад24

Щоб отримувати кешбек на віртуальну картку Ощадбанку, потрібно скористатися функціоналом мобільного застосунку і відкрити спеціальний рахунок. Алгоритм досить простий і займає кілька хвилин. Необхідно здійснити такі кроки:

  • на головній сторінці клікнути на знак плюс "Мої можливості";
  • обрати опцію "Замовити картку";
  • у запропонованому списку знайти "Національний кешбек" і натиснути "Замовити";
  • перейти в Дію та обрати щойно відкриту картку для зарахування кешбеку;
  • обрати платіжну картку, з якою будете оплачувати покупки;
  • перейти в налаштування цієї картки;
  • натиснути на опцію "Підключити Національний кешбек".

На карту щомісяця зараховуватимуть компенсацію в розмірі до 10% за придбані товари українського виробництва. Максимальна сума накопичення за 30 днів — 3 000 грн. Ці кошти можна витрачати на різноманітні потреби: медицину, розваги, транспортні послуги, оплату житлово-комунальних послуг тощо.

Нагадаємо, деяким клієнтам Ощадбанку можуть блокувати рахунки, зокрема через непогашені кредити. Пенсіонери також у зоні ризику, навіть якщо проживають на тимчасово окупованих територіях.

Також ми писали, що виплати за програмою "Національний кешбек" оподатковуються ПДФО та військовим збором. Отже з отриманих сум будуть списувати 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% збору (після набуття чинності нового закону).

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