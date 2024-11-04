Тисячак від Зеленського - як працюватиме Національний кешбек

Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

В Україні з 2 вересня стартувала тестова програма "Національний кешбек", до якої можна приєднатися через банк. Окрім того, на цю ж картку планують видавати тисячу від Зеленського. Та гроші, які вам повертаються кешбеком, також будуть оподатковані, а податкова знатиме більше про ваші банківські рахунки.

Все про "Національний кешбек" Новини.LIVE дізналося в адвоката Аліси Константін.

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Національний кешбек

Щоб прийняти участь, споживачу необхідно приєднатися до програми через свій банк та прив’язати банківську картку. Наразі, це можна зробити через мобільні додатки та відділення банків, які беруть участь у програмі "Національний кешбек": Приватбанк, SenseBank, ПУМБ, А-банк, Глобус, Укрсиббанк, Акордбанк.

"Національний кешбек" у розмірі 10% передбачено за купівлю товарів національних виробників, які доєдналися до програми, але максимальна сума кешбеку не може перевищувати 3000 гривень на місяць.

"Накопичені за місяць кошти приходитимуть на створену картку раз на місяць до 20 числа наступного місяця. Наприклад, кешбек за товари, придбані в вересні, прийде на рахунок до 20 жовтня. Зняти готівку з рахунку, куди нараховують кошти за кешбек, буде неможливо. Використати кошти від кешбеку, нараховані в 2024 році, можна буде до 31 січня 2025 року", — пояснила адвокат.

Тисяча від Зеленського

Отримані за участь у програмі "Національний кешбек" кошти можна буде витратити на послуги:

комуналку,

транспорт,

лікування,

мобільний зв’язок,

спорт,

кіно,

донат на ЗСУ,

військові облігації.

"Водночас варто зазначити, що національний кешбек підлягає оподаткуванню. З точки зору Податкового кодексу, кешбек — це дохід, отже, з нього стягують податок з доходів фізичних осіб та військовий збір. Враховуючи, що військовий збір підняли до 5% з вересня, то податок становитиме 18% + 5% = 23%. Таким чином, на картку кожен споживач, який скористався програмою “Національний кешбек”, в результаті отримає значно менше коштів, ніж розраховував", — додала адвокат.

Вона також звертає увагу на те, що у програми є "особливість". Для того щоб взяти участь у програмі, треба буде надавати повний доступ до даних по транзакціях з картки, а отже, податкова буде бачити не тільки операції в рамках "Національного кешбеку", а й всі інші, які проходять по ній.

"Такі дії з боку держави є порушенням конституційних прав громадянина, оскільки відкривають можливості для неправомірного втручання в приватне життя громадян та переслідування за фінансову діяльність", — додала адвокат.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський анонсував виплату в розмірі тисяча гривень всім українцям. Її нададуть виключно для використання в зимовий період.