Магазины будут выдавать наличные деньги на кассах иначе — новые правила Нацбанка

Расчет в кассе. Фото: Shutterstock

В Украине обновили порядок ведения кассовых операций в национальной валюте, позволив гражданам не брать в супермаркетах деньги в рамках услуги "наличные деньги на кассе", если их состояние неликвидное. Соответствующие банкноты и монеты должны утилизироваться.

Об этом говорится на сайте Национального банка Украины (НБУ).

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Как отмечается, регулятор выступил с соответствующим поручением по ведению кассовых операций субъектами ведения хозяйства.

"Национальный банк Украины обновил порядок ведения кассовых операций в национальной валюте в Украине с целью приведения его в соответствие с актуальными требованиями законодательства Украины и нормативно-правовыми актами регулятора", — говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что наличные деньги, которые выдают на кассах, не должны вызывать никакого сомнения в подлинности и платежности.

В связи с этим НБУ поручил субъектам хозяйствования во время предоставления услуги "наличные деньги на кассе" выдавать держателям платежных карт только пригодные к обращению платежные купюры и монеты, которые не будут вызывать ни малейшего сомнения в платежности.

"Вместо этого изношенные банкноты не должны попадать к клиентам, а должны изыматься и сдаваться вместе с наличной выручкой в обслуживающие банки", — подчеркнули в Нацбанке.

Также Национальный банк обязал субъектов хозяйствования ради минимизации рисков по сохранности денег в обязательном порядке учитывать уровень опасности в случае самостоятельной перевозки и сдачи ими наличной выручки в финучреждение.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в сентябре 2024 года граждане смогут покупать украинские товары и получать компенсации. Известно, в каких супермаркетах будет действовать программа национального кэшбека.

Также мы писали, что НБУ установит более жесткий контроль за финансовым рынком, в частности, по мониторингу связанных лиц. Для этого он изменил свою организационную структуру.