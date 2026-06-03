Банковская система Украины во время войны: в НБУ объяснили, как удалось избежать коллапса

Человек возле банкомата, Национальный банк Украины. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Война заставила украинскую банковскую систему работать в условиях, с которыми большинство стран мира еще никогда не сталкивались. Несмотря на ракетные обстрелы и блэкауты, банки в Украине продолжают работать без сбоев.

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец рассказал глава Национального банка Украины Андрей Пышный во время международного форума "Архитектура безопасности".

"Суперустойчивость" в условиях войны

По словам главы НБУ, сегодня формируется новая реальность, в которой неопределенность и турбулентность уже стали нормой.

"Надо обеспечить бесперебойную работу банков при любых условиях. В критических ситуациях вы не поднимаетесь до уровня своих ожиданий — вы падаете до уровня своей подготовки", — отметил он.

Как банки пережили блэкауты

Благодаря инвестициям в резервные системы питания и инфраструктуру, которая не зависит от перебоев в энергетике, банковская система не остановилась ни на день. Украинцы имеют возможность пользоваться картами, снимать наличные и осуществлять платежи даже тогда, когда нет света.

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Более того, сегодня наш опыт изучают центральные банки государств-партнеров. В частности, Бельгии, Франции, Нидерландов, Новой Зеландии, Индонезии, Южной Кореи, Испании и стран Балтии.

"Раньше мы получали техническую помощь, а сейчас уже предоставляем ее", — подытожил Пышный.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в Украине хотят изменить подход к финмониторингу политически значимых лиц. Речь идет о том, чтобы банки не проверяли автоматически каждую операцию таких клиентов, если нет признаков риска. В то же время базовые проверки происхождения средств и крупных счетов останутся обязательными.

Также, как сообщали Новости.LIVE, украинцам нужно как можно быстрее потратить средства "Национального кэшбека". Успеть надо до 30 июня 2026 года. Иначе деньги вернутся в государственный бюджет. Проверить баланс и расходы можно в приложении "Дія".