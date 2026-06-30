В Україні припинив роботу ще один ломбард: що відомо про рішення НБУ

Речі в ломбарді, вивіска НБУ. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Національний банк України зупинив діяльність ломбарду "Платинум Скарб", відкликавши ліцензію. Тепер установа не зможе видавати українцям кредити під заставу майна чи банківських металів.

Про це повідомили у пресс-службі Нацбанку, передає Новини.LIVE.

У Нацбанку пояснили, що таке рішення ухвалили після того, як компанія проігнорувала вимоги регулятора та не усунула виявлені порушення.

Ще 20 квітня 2026 року НБУ зобов'язав товариство "Ломбард Платинум Скарб "Мельничук і Компанія" виправити недоліки, виявлені під час перевірки. На це компанії дали час до 12 травня.

Однак ломбард не лише не усунув порушення, але й не надав жодних пояснень або документів, які запитував Національний банк.

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Результатом стало рішення про відкликання ліцензії і повне припинення легальної роботи на українському ринку. Воно вступить в силу після доведення до відома ломбарду.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що держава може у майбутньому продати ПриватБанк та Ощадбанк. У НБУ кажуть, що такий варіант розглядають, адже інтерес з боку потенційних інвесторів уже є. Водночас поспішати не будуть — спочатку мають визначитись з роллю держбанків у майбутньому.

Також Новини.LIVE писали, що українська банківська система під час війни проходить випробування, з якими раніше майже ніхто не стикався. Попри обстріли та відключення світла, банки продовжили працювати завдяки резервним системам і підготовці. Тепер досвід України навіть вивчають інші країни.