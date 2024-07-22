НБУ предупредил об изъятии из оборота самых популярных банкнот

Здание НБУ. Фото: bank.gov.ua

Национальный банк Украины (НБУ) планирует с 1 августа 2024 года начать постепенное изъятие банкнот номиналом 500 гривен старого образца. Купюры намерены заменить в обороте на более современные и защищенные.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Детальнее об изъятии банкнот старого образца

Как отмечают в Нацбанке, со следующего месяца начнется изъятие из оборота купюр номиналом 500 гривен образцов 2003-2007 годов. Ожидается, что их заменят на банкноты образца, начиная с 2014 года.

"Поэтому банкнот номиналом 500 гривен старого образца в обороте будет постепенно становиться меньше, их будут заменять более современные и более защищенные банкноты номиналом 500 гривен", — говорится в сообщении.

В то же время, банкноты старого образца будут оставаться действительным платежным средством. Украинцы без ограничений смогут продолжать ими рассчитываться. Обращаться специально для их обмена никуда не нужно.

Целью такого решения является стремление регулятора повысить качество наличных денег в обороте, учитывая износ купюр номиналом 500 гривен старого образца. Они уже около 18 лет в обороте на украинском рынке, из которых более восьми лет — вместе с банкнотами современного поколения.

Как организуют замену банкнот

Ожидается, что НБУ вместе с банками будет постепенно изымать из наличного оборота указанные банкноты. А именно:

украинские банки перестанут выдавать из касс старые банкноты по всем видам наличных операций;

Источник: НБУ

Нацбанк перестанет подкреплять такими банкнотами кассы финучреждений;

попадая в банковские учреждения, купюры номиналом 500 гривен старого образца не будут возвращаться в оборот, а их будут изымать и передавать в НБУ для пересчета и утилизации.

"В то же время замена банкнот номиналом 500 гривен старого образца на современные, с усиленной системой защиты, не повлияет на наличные расчеты граждан, им не нужно принимать дополнительные меры для обмена", — добавили в Нацбанке.

Ранее в НБУ сообщали, что больше всего в обороте находится купюр номиналом 500 гривен, а монет — 10 копеек. Их доля составляет 28,3% и 28% соответственно.

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк выдает доллары США образца 1996 года, которые обменять довольно проблематично в обменниках и банках. Клиенты жалуются, а представители банка уверяют, что купюры являются полноценным платежным средством.

Также НБУ сообщил, что отключения электроэнергии стимулируют граждан делать определенные запасы наличных средств. Так, объем наличного оборота вырос почти на 5% за последние шесть месяцев.