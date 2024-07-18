Нацбанк підрахував суму готівки на руках в українців

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Національний банк України (НБУ) повідомляє, що відключення електроенергії стимулюють громадян робити певні запаси готівкових коштів. Так, обсяг готівковому обігу зріс на майже 5% за останні шість місяців.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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Як зросли готівкові гривневі запаси

Як зазначається, станом на 1 липня 2024 року у готівковому обігу країни перебувало 800,9 млрд гривень, що на 36,5 млрд гривень або на 4,8 % більше проти початку року.

У НБУ зауважують, що темпи зростання готівки в обігу порівняно невисокі та пов’язані, перш за все, із сезонними факторами, адже влітку завжди зростає попит на готівку. Також вплинули відключення світла, щоб не мати проблем з розрахунком, українці тримають у гаманцях готівку.

"Крім того, відключення енергоживлення, спричинені атаками Росії на енергетичну інфраструктуру України, стимулюють громадян мати певний запас готівки", — йдеться в повідомленні.

За даними регуляторі, у готівковому обігу зараз налічується 2,7 млрд одиниць банкнот на загальну суму 793,5 млрд гривень, а також 14,7 млрд одиниць монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 7,3 млрд гривень.

На одного жителя України припадало 65 гривневих купюр та 181 одиниця платіжних розмінних та обігових монет.

Найбільше в обігу перебуває купюр номіналом 500 гривень, а монет — 10 копійок. Частка — 28,3 % та 28% відповідно.

Статистика. Джерело: НБУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 11 липня 2024 року Національний банк скасував чергову частину валютних обмежень, запроваджених раніше. Зміни торкнуться волонтерів, населення та бізнесу.

Також ми писали, що у 2024 році через підозрілі грошові перекази деяким українцям можуть загрожувати блокування банківських рахунків та величезні штрафи. Для того, щоб не втратити "кревні", важливо знати певні правила.