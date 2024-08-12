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Нацбанк выведет из обращения старые деньги — каких номиналов коснется

12 августа 2024 09:06
Ксения Симонова - Редактор
НБУ утилизирует старые деньги — каких номиналов больше не будет в обращении
Здание НБУ. Фото: Bank.gov.ua
Ксения Симонова - Редактор

Национальный банк Украины (НБУ) планирует полностью вывести с рынка некоторые старые деньги для оптимизации номинального ряда. Речь идет о монетах разных номиналов, выпущенных до 2003 года.

Об этом сообщает издание Oboz.ua.

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Как ожидается, Нацбанк выведет из обращения несколько номиналов монет, выпущенных до 2003 года. А именно:

  • одну копейку;
  • две копейки;
  • пять копеек;
  • 25 копеек.

Когда именно монеты полностью исчезнут на рынке, неизвестно, точная дата этого пока не определена. Такие монеты можно обменивать:

  • до конца действия военного положения;
  • в течение трех месяцев после прекращения военного положения.

"В обращении еще остается почти 7,2 млрд монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек", — сообщил регулятор.

Можно ли разбогатеть на монетах

По словам редактора сайта "Монеты-Ягодки" Виталия Ткача, разбогатеть на вышеуказанных копейках не удастся по ряду причин. В частности, из-за того, что их выпускали большими тиражами и по большей части из обычных материалов. Даже с течением времени такие монеты дорогими и коллекционными не станут.

Сейчас нумизматами ценятся:

  • исключительно монеты из драгоценных металлов (серебра или золота);
  • редкие экземпляры.

"Люди почему-то думают, что если взять монету, отложить ее и через 100 лет кому-то там продать, то она будет стоить миллион. Это ошибка", — подчеркнул специалист.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские банки в августе начнут изымать из обращения популярные банкноты, которые заменят купюрами нового образца. В Национальном банке рассказали детали замены старых денег на новые.

Ранее мы писали, что банки для удовлетворения внутреннего спроса ввезли рекордный объем наличной иностранной валюты. Традиционно больше всего американской валюты.

НБУ деньги монеты

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