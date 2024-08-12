НБУ утилизирует старые деньги — каких номиналов больше не будет в обращении

Здание НБУ. Фото: Bank.gov.ua

Национальный банк Украины (НБУ) планирует полностью вывести с рынка некоторые старые деньги для оптимизации номинального ряда. Речь идет о монетах разных номиналов, выпущенных до 2003 года.

Об этом сообщает издание Oboz.ua.

Читайте также:

Какие деньги планируют вывести из обращения

Как ожидается, Нацбанк выведет из обращения несколько номиналов монет, выпущенных до 2003 года. А именно:

одну копейку;

две копейки;

пять копеек;

25 копеек.

Когда именно монеты полностью исчезнут на рынке, неизвестно, точная дата этого пока не определена. Такие монеты можно обменивать:

до конца действия военного положения;

в течение трех месяцев после прекращения военного положения.

"В обращении еще остается почти 7,2 млрд монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек", — сообщил регулятор.

Можно ли разбогатеть на монетах

По словам редактора сайта "Монеты-Ягодки" Виталия Ткача, разбогатеть на вышеуказанных копейках не удастся по ряду причин. В частности, из-за того, что их выпускали большими тиражами и по большей части из обычных материалов. Даже с течением времени такие монеты дорогими и коллекционными не станут.

Сейчас нумизматами ценятся:

исключительно монеты из драгоценных металлов (серебра или золота);

редкие экземпляры.

"Люди почему-то думают, что если взять монету, отложить ее и через 100 лет кому-то там продать, то она будет стоить миллион. Это ошибка", — подчеркнул специалист.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские банки в августе начнут изымать из обращения популярные банкноты, которые заменят купюрами нового образца. В Национальном банке рассказали детали замены старых денег на новые.

Ранее мы писали, что банки для удовлетворения внутреннего спроса ввезли рекордный объем наличной иностранной валюты. Традиционно больше всего американской валюты.