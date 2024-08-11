Курс валют 11 серпня — вартість долара, євро та злотого в банках і обмінниках

Люди біля вказівника до пункту обміну валют. Фото: Новини.LIVE

Станом на ранок неділі, 11 серпня, курс валюти, за даними Національного банку України, за останню добу не змінився. Долар, євро та злотий коштують стільки ж, скільки коштували минулої доби. А от вартість валюти в банках і обмінниках дещо змінилася.

Про це повідомляють Нацбанк і моніторингові сайти.

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Курс долара, євро та злотого

Національний банк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 40,99 грн (+0,00);

євро — 44,8 грн (+0,00);

злотий — 10,37 грн (+0,00).

Курс валют у банках

За даними порталу Kurs, на готівковому ринку долар дорожчає. У середньому валюта при купівлі коштує 40,9 грн (+0,1), а при продажу — 41,4 грн (+0,1). Євровалюта у купівлі коштує — 44,6 грн (+0,1), а у продажу — 45,3 грн (+0,1).

ПриватБанк долар купує за 40,75 грн (+0,1), продає — за 41,35 грн (+0,1). У Райффайзен Банку купують за 40,9 грн (+0,3), продають — за 41,29 грн (+0,14). В Ощадбанку долар під час купівлі коштує 40,85 грн (+0,00), а під час продажу — 41,55 грн (+0,00).

Свіжий курс долара в українських банках

Курс долара у провідних українських банках 11 серпня. Скриншот kurs.com.ua

Курс валют в обмінниках

За інформацією Minfin, в обмінниках долар при купівлі коштує 41,30 грн (+0,00), у продажу — 41,38 грн (+0,01). Євровалюта у купівлі коштує 45,08 грн (+0,00), у продажу — 45,25 грн (+0,00).

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Прогноз щодо курсу долара

Нагадаємо, експерти вважають, що стрімкого зростання курсу долара не буде. Певні коливання вартості іноземної валюти можуть відбутися, однак до показників, що були зафіксовані на початку року, коли долар коштував 38 грн, курс вже навряд чи повернеться.

Також ми повідомляли, що за потреби Національний банк може посилити валютні обмеження для нівелювання тиску на гривню. Щоправда, в Україні достатній рівень золотовалютних резервів для того, щоб підтримувати курс національної валюти в короткостроковій перспективі.