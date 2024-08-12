НБУ утилізує старі гроші — яких номіналів більше не буде в обігу

Нацбанк виведе з обігу старі гроші — яких номіналів торкнеться
Національний банк України (НБУ) планує повністю вивести з ринку деякі старі гроші заради оптимізації номінального ряду. Йдеться про монети різних номіналів, які були випущені до 2003 року.
Про це повідомляє видання Oboz.ua.
Які гроші планують вивести з обігу
Як очікується, Нацбанк виведе з обігу кілька номіналів монет, які були випущені до 2003 року. А саме:
- одну копійку;
- дві копійки;
- п'ять копійок;
- 25 копійок.
Коли саме монети повністю зникнуть на ринку невідомо, точну дату цього поки що не визначено. Такі монети можна обмінювати:
- до кінця дії воєнного стану;
- упродовж трьох місяців після припинення воєнного стану.
"В обігу ще залишається майже 7,2 млрд монет номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок", — повідомив регулятор.
Чи можна розбагатіти на монетах
За словами редактора сайту "Монети-Ягідки" Віталія Ткача, розбагатіти на вищевказаних копійках не вдасться з низки причин. Зокрема, через те, що їх випускали великими тиражами і здебільшого зі звичайних матеріалів. Навіть з часом такі монети дорогими та колекційними не стануть.
Зараз нумізматами цінуються:
- виключно монети з дорогоцінних металів (срібла чи золота);
- рідкісні екземпляри.
"Люди чомусь думають, що якщо взяти монету, відкласти її і через 100 років комусь там продати, то вона буде коштувати мільйон. Це помилка", — наголосив фахівець.
Що ще варто знати
Нагадаємо, українські банки у серпні почнуть вилучати з обігу популярні банкноти, які замінять на купюри нового зразка. У Національному банку розповіли деталі заміни старих грошей на нові.
Раніше ми писали, що банки для задоволення внутрішнього попиту завезли рекордний обсяг готівкової іноземної валюти. Традиційно найбільше американської валюти.
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