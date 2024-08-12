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Нацбанк виведе з обігу старі гроші — яких номіналів торкнеться

12 серпня 2024 09:06
Ксенія Симонова - Редактор
НБУ утилізує старі гроші — яких номіналів більше не буде в обігу
Будівля НБУ. Фото: Bank.gov.ua
Ксенія Симонова - Редактор

Національний банк України (НБУ) планує повністю вивести з ринку деякі старі гроші заради оптимізації номінального ряду. Йдеться про монети різних номіналів, які були випущені до 2003 року.

Про це повідомляє видання Oboz.ua.

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Які гроші планують вивести з обігу

Як очікується, Нацбанк виведе з обігу кілька номіналів монет, які були випущені до 2003 року. А саме:

  • одну копійку;
  • дві копійки;
  • п'ять копійок;
  • 25 копійок.

Коли саме монети повністю зникнуть на ринку невідомо, точну дату цього поки що не визначено. Такі монети можна обмінювати:

  • до кінця дії воєнного стану;
  • упродовж трьох місяців після припинення воєнного стану.

"В обігу ще залишається майже 7,2 млрд монет номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок", — повідомив регулятор.

Чи можна розбагатіти на монетах

За словами редактора сайту "Монети-Ягідки" Віталія Ткача, розбагатіти на вищевказаних копійках не вдасться з низки причин. Зокрема, через те, що їх випускали великими тиражами і здебільшого зі звичайних матеріалів. Навіть з часом такі монети дорогими та колекційними не стануть.

Зараз нумізматами цінуються:

  • виключно монети з дорогоцінних металів (срібла чи золота);
  • рідкісні екземпляри.

"Люди чомусь думають, що якщо взяти монету, відкласти її і через 100 років комусь там продати, то вона буде коштувати мільйон. Це помилка", — наголосив фахівець.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські банки у серпні почнуть вилучати з обігу популярні банкноти, які замінять на купюри нового зразка. У Національному банку розповіли деталі заміни старих грошей на нові.

Раніше ми писали, що банки для задоволення внутрішнього попиту завезли рекордний обсяг готівкової іноземної валюти. Традиційно найбільше американської валюти.

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