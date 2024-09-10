НБУ усилил валютные ограничения — касаются покупки украшений и недвижимости

Расчет картой. Фото: pixabay

Во вторник, 10 сентября, заработали усиленные валютные ограничения, касающиеся расчетов за границей, для предотвращения оттока капитала из страны. Речь идет о соответствующем решении Национального банка Украины (НБУ).

Об этом сообщает пресс-центр Центробанка.

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Согласно решению регулятора, усиленные ограничения коснутся граждан за границей при расчетах за ряд товаров и услуг в иностранной валюте с использованием платежных карт, выпущенных украинскими финучреждениями.

Как поясняют в Нацбанке, лимит соответствует общему лимиту, установленному для расчетов за границей платежными картами, выпущенными банками для расчетов в нацвалюте.

Необходимость в этом продиктована результатом анализа с привлечением банков и платежных систем, подтвердившего наличие попыток избежать ограничения на покупку банковских металлов за пределами Украины, установленного Нацбанком на период действия военного положения.

Ограничения на покупку драгоценностей

Вводится лимит в сумме 100 тыс. грн в эквиваленте в месяц на расчеты с кодом продавцов 5094:

драгоценные камни;

металлы;

ювелирные изделия.

с кодом 5944:

часы;

ювелирные изделия;

изделия из серебра.

с кодом 5972:

магазины монет и марок.

Ограничения на операции по недвижимости

Также Нацбанк ограничил операции с агентами и менеджерами по недвижимости за пределами страны. Введен лимит в размере 500 тыс. грн в эквиваленте расчетов на операции с кодом продавца 6513 (агенты/менеджеры по недвижимости).

Финансовые операции с соответствующим кодом используются для оплаты комиссии за управление, проживание и связанных с этим комиссий.

В Нацбанке считают, что именно такой размер лимита учитывает потребности украинцев, находящихся за пределами страны или путешествующих за границей, и удовлетворяет потребности 98% клиентов финучреждений, совершающих соответствующие операции.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее в НБУ рассказали, ждать ли выпуска банкнот крупных номиналов в связи с обесцениванием гривны. В частности, номиналом в 5 тыс. гривен одной купюрой.

Также мы писали, что в Украине обновили порядок ведения кассовых операций в национальной валюте. Он позволил гражданам не брать в супермаркетах деньги в рамках услуги "наличные деньги на кассе" в плохом качестве.