Нацбанк изменил тарифную политику платежной системы Пространство

Карточки НПС "Простір". Фото: bank.gov.ua

Национальный банк Украины (НБУ) обновил услуги национальной платежной системы "Украинское платежное пространство" (НПС "Простір"). Также просмотрел на основе тарифы.

Об этом информирует пресс-служба НБУ.

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Изменения в перечне услуг системы "Простір"

Как отмечается, новые изменения преследуют цель упростить бизнес-процессы, адаптировав систему к современным потребностям финансового рынка. Среди изменений в списке услуг:

регулятор переименовал часть услуг, чтобы сделать их более понятными пользователям;

оптимизировал структуру услуг, объединив некоторые позиции для упрощения бизнес-процессов;

исключил неактуальные услуги, в частности, касающиеся операций с использованием цифровых денег.

Также прекратил предоставление услуг процессингового центра Нацбанка.

Обновление тарифов платежной системы

Регулятор скорректировал тарифы на услуги платежной системы с учетом себестоимости и рыночной конъюнктуры. Ожидается, что это позволит Нацбанку обеспечить конкурентоспособность и дальнейшее развитие этой системы.

Стоимость оформления присоединения к системе и другим услугам теперь такова:

банки и небанковские финансовые учреждения — 10 тыс. гривен за присоединение;

юридические лица, желающие стать независимыми процессинговыми центрами — 15 тыс. гривен;

юрлица, желающие получить статус информационного эквайра — 17,3 тыс. гривен.

Кроме того, НБУ обновил стоимость сопровождения программного обеспечения сервера, инсталляцию программного обеспечения, предоставление информуслуг, предоставляемых информационным эквайрам, маршрутизацию, обработку данных, осуществление межбанковских взаиморасчетов.

Самая дорогая услуга — подключение к центральному маршрутизатору и расчетно-клиринговому центру системы с интеграционным тестированием направления эквайринга — 148 тыс. грн.

Осуществление межбанковских взаиморасчетов по операциям по ЭПЗ системы (клиринговые расчеты) остаются бесплатными. Стоимость обработки маршрутизатором операций, включенных в клиринг по перечню кодов категорий торговцев, составляет всего 0,02 грн за операцию.

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 октября текущего года в Украине заработает требование Национального банка по установлению временного лимита на переводы между физическими лицами "с карты на карту". Срок действия соответствующего нововведения — шесть месяцев.

Ранее мы писали, что в сентябре заработали усиленные валютные ограничения, касающиеся расчетов за границей, для предотвращения оттока капитала из страны. Речь идет о соответствующем решении НБУ.