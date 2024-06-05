Курс валют на 6 июня — доллар активно следует вниз

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара в банках и обменниках активно снижается. По решению Национального банка Украины (НБУ), официальный курс американской валюты, установленный на 6 июня 2024 года, тоже стоит дешевле.

Такие данные приводит пресс-центр Нацбанка и порталы по мониторингу ситуации на рынке.

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Так, НБУ установил новые официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

доллар — 40,12 грн (-0,17);

евро — 43,60 грн (-0,16);

злотый — 10,12 грн (-0,06).

Курс валют в банках

По информации издания Kurs, на украинском наличном рынке курс доллара снова резко упал. Стоит в среднем при покупке 40,12 грн (-0,20), при продаже - 40,71 грн (-0,20). Евро в покупке стоит — 43,62 грн (-0,20), в продаже — 44,41 грн (-0,22).

ПриватБанк покупает доллар за 40,10 грн (-0,20), продает за 40,70 грн (-0,20). В Райффайзен Банке покупают за 40,00 грн (-0,20), продают — за 40,53 грн (-0,22). В Ощадбанке стоит при покупке 40,10 грн (-0,35), при продаже — 40,80 грн (-0,25).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, в обменниках доллар тоже опустился: стоит в покупке — 40,50 грн (-0,08), в продаже — 40,65 грн (-0,15). Евровалюту покупают за 44,15 грн (-0,06), продают — за 44,35 грн (-0,15).

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Напомним, согласно апрельскому прогнозу от МВФ, в базовом сценарии среднегодовой курс доллара в Украине ожидается на уровне 41 грн. При пессимистическом — 42 грн.

Также мы писали, что украинские банки в последнее время увеличили ввоз наличной валюты для удовлетворения спроса. В апреле 2024 года вдвое больше ввезли евро.