Перекази в Україні — які ліміти в банках та новації НБУ

Банківська картка. Фото: Privatbank

В Україні можуть запровадити ліміти на вихідні операції "з картки на картку". Над реалізацією відповідної можливості працює Національний банк України (НБУ).

Про те, що зміниться та які зараз ліміти в банках, повідомляє видання "РБК-Україна".

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Які НБУ готує зміни в лімітах

Як пояснили у Нацбанку, рішення торкнеться тільки P2P-переказів (операції person-to-person). Воно не стосуватиметься фінансових операцій за реквізитами IBAN. Такі перекази надалі будуть доступні для громадян без обмежень.

НБУ схиляється до варіанту ліміту у 30 операцій та 100 тис. гривень на місяць в одній фінустанові. Очікується, що остаточний варіант ухвалять приблизно через місяць, адже рішення вимагає обговорення.

Як свідчать результати дослідження Національного банку щодо операцій клієнтів семи провідних фінустанов (частка у 91% емітованих карток) за два квартали року, відповідні зміни у 30 операцій на місяць не відчують близько 98,4% клієнтів, а зміни щодо суми — не торкнуться 95%.

Обмеження у банківських установах у 2024 році

Під час воєнного стану в країні в українських банках встановлені певні ліміти на кількість та суму фінансових операцій.

Ліміти в ПриватБанку

У ПриватБанку для відправників максимальна кількість переказів на місяць на одну особу встановлена на рівні до 200-т в Україні та 20-ть — за кордон. Ліміти за сумою переказів на місяць на одну особу — 1 млн гривень для переказів в середині країни та 100 тис. гривень — за кордон.

Для отримувачів ліміт на кількість переказів — 350 для переказів по країні та 50-ть — за кордон. За сумою — 1 млн гривень для переказів по країні та 399 тис. гривень — за кордон.

Ліміти в Ощадбанку

В Ощадбанку добовий ліміт на кількість переказів по одній платіжній картці відправника — п'ять операцій. За місяць — 50 операцій.

Ліміт на суму для відправника одного переказу по платіжній картці — 29,99 тис. гривень, разом з комісійною винагородою.

Добовий ліміт для відправника на суму всіх переказів по одній платіжній картці — 65 тис. гривень. Для відправника максимальна сума всіх переказів по платіжній картці за місяць — 150 тис. гривень.

Ліміти в Monobank

Добовий ліміт на кількість операцій — 50, на чотири дні — 100, місячний ліміт — 150-т. На картку банку за одну операцію дозволяється переказати до 60 тис. гривень. Ліміт на суму, яку можна переказати за місяць, встановлено обмеженням платіжних систем: для MasterCard — не більше еквівалента 10 тис. доларів, для Visa — не може перевищувати еквівалент 25 тис. доларів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські банки останнім часом наростили ввезення готівкової валюти для задоволення попиту. У квітні 2024 року удвічі більше ввезли євро.

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