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Нацбанк обновил официальный курс доллара — что происходит на рынке

21 мая 2024 23:25
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют на 22 мая — доллар снова вырос в цене в банках
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара на украинском наличном рынке стабильно растет. Согласно решению Национального банка Украины (НБУ), официальный курс на среду, 22 мая 2024 года, тоже существенно вырос.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка и мониторинговых порталах.

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Так, регулятор установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

  • доллар — 39,80 грн (+0,14);
  • евро — 43,26 грн (+0,18);
  • злотый — 10,18 грн (+0,06).

Курс валют в банках

По данным сайта Kurs, на наличном рынке доллар в среднем покупают за 39,56 грн (+0,10), продают — за 40,06 грн (+0,07). Евровалюта стоит в покупке — 42,87 грн (+0,09), в продаже — 43,59 грн (+0,12).

В ПриватБанке доллар покупают за 39,45 грн (+0,05), продают — за 40,05 грн (+0,05). Райффайзен Банк покупает за 39,35 грн (+0,05), продает — за 40,00 грн (+0,05). В Ощадбанке доллар стоит в покупке 39,50 грн (+0,10), в продаже — 40,05 грн (+0,05).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По информации издания Minfin, в обменных пунктах доллар стоит в покупке — 40,00 грн (+0,03), в продаже — 40,10 грн (+0,05). Евро покупают за 43,47 грн (+0,09), продают — за 43,65 грн (+0,10).

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, в украинских банках население хранит 1,85 трлн гривен средств. При этом популярность гривневых депозитов растет.

Также писали, что украинские банки изменили ставки по кредитам и депозитам для населения. Они стали несколько ниже.

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