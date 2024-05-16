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Вклади у 2024 році — які банки та валюту обирають українці

16 травня 2024 12:20
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Депозити у 2024 році — популярні банки та валюта серед українців
Іноземна валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В українських банках населення зберігає 1,85 трлн гривень коштів станом на квітень 2024 року. При цьому популярність гривневих депозитів зростає.

Такі дані оприлюднив Національний банк України (НБУ).

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За даними Нацбанку, в Україні зараз функціонує 63 банки. Найбільше грошей громадяни тримають у двох державних фінустановах: ПриватБанку та Ощадбанку.

Далі йдуть: приватний Універсал Банк, фінустанова іноземної банківської групи Райффайзен Банк, приватний ПУМБ, колишній Альфа-Банк (нині Сенс Банк), що перейшов у власність держави.

  • ПриватБанк — 388,8 млрд гривень;
  • Ощадбанк — 187,2 млрд гривень;
  • Універсал Банк — 67,4 млрд гривень;
  • Райффайзен Банк — 61,1 млрд гривень;
  • ПУМБ — 48,6 млрд гривень;
  • Сенс Банк — 46,4 млрд гривень.

Яку валюту обирають українці для депозитів

У квітні обсяг коштів, які розміщені фізособами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті підвищився на 1,6%, до 1 096,73 млрд гривень, а з початку року — на 1,7% із 1 078,34 млрд гривень.

При цьому у квітні підвищились гривневі вклади населення у банках на 2%, до 723,16 млрд гривень, обсяг валютних депозитів — на 0,9%, до 373,57 млрд гривень.

Обсяги депозитів юросіб (гривневі та валютні) минулого місяця зросли на 2%, до 1 339,35 млрд гривень.

За інформацією НБУ, у середньому відсоткові ставки за новими депозитами у гривні у квітні становили 11,2%, що перевищує очікувану інфляцію у 8,2%.

 

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Джерело: НБУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, у квітні 2024 року українські банки змінили ставки за кредитами та депозитами для населення. Вони стали дещо нижчими.

Раніше НБУ оприлюднив дані щодо чистого прибутку, який отримали банки з початку 2024 року. Їм вдалося наростити прибуток на 18% проти аналогічного періоду минулого року.

НБУ
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