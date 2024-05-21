Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Нацбанк оновив офіційний курс долара — що відбувається на ринку arrow

Нацбанк оновив офіційний курс долара — що відбувається на ринку

21 травня 2024 23:25
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 22 травня — долар знову зріс у ціні у банках
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара на українському готівковому ринку стабільно зростає. Відповідно до рішення Національного банку України (НБУ), офіційний курс на середу, 22 травня 2024 року, також істотно зріс.

Про це свідчать дані на сайті Нацбанку та моніторингових порталах.

Читайте також:

Курс долара, євро та злотого

Так, регулятор встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

  • долар — 39,80 грн (+0,14);
  • євро — 43,26 грн (+0,18);
  • злотий — 10,18 грн (+0,06).

Курс валют у банках

За даними сайту Kurs, на готівковому ринку долар у середньому купують за 39,56 грн (+0,10), продають — за 40,06 грн (+0,07). Євровалюта коштує у купівлі — 42,87 грн (+0,09), у продажу — 43,59 грн (+0,12).

У ПриватБанку долар купують за 39,45 грн (+0,05), продають — за 40,05 грн (+0,05). Райффайзен Банк купує за 39,35 грн (+0,05), продає — за 40,00 грн (+0,05). В Ощадбанку долар коштує у купівлі 39,50 грн (+0,10), у продажу — 40,05 грн (+0,05).

Свіжий курс долара в українських банках

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За інформацією видання Minfin, в обмінних пунктах долар коштує у купівлі — 40,00 грн (+0,03), у продажу — 40,10 грн (+0,05). Євро купують за 43,47 грн (+0,09), продають — за 43,65 грн (+0,10).

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Нагадаємо, в українських банках населення зберігає 1,85 трлн гривень коштів. При цьому популярність гривневих депозитів зростає.

Також писали, що українські банки змінили ставки за кредитами та депозитами для населення. Вони стали дещо нижчими.

НБУ
курс валют
курс гривні
курс долара
долар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина

07:36 Навіщо приходити голяка — експерти розкритикували головний тренд Met Gala 2024

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном