Курс валют на 22 травня — долар знову зріс у ціні у банках

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара на українському готівковому ринку стабільно зростає. Відповідно до рішення Національного банку України (НБУ), офіційний курс на середу, 22 травня 2024 року, також істотно зріс.

Про це свідчать дані на сайті Нацбанку та моніторингових порталах.

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Так, регулятор встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 39,80 грн (+0,14);

євро — 43,26 грн (+0,18);

злотий — 10,18 грн (+0,06).

Курс валют у банках

За даними сайту Kurs, на готівковому ринку долар у середньому купують за 39,56 грн (+0,10), продають — за 40,06 грн (+0,07). Євровалюта коштує у купівлі — 42,87 грн (+0,09), у продажу — 43,59 грн (+0,12).

У ПриватБанку долар купують за 39,45 грн (+0,05), продають — за 40,05 грн (+0,05). Райффайзен Банк купує за 39,35 грн (+0,05), продає — за 40,00 грн (+0,05). В Ощадбанку долар коштує у купівлі 39,50 грн (+0,10), у продажу — 40,05 грн (+0,05).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За інформацією видання Minfin, в обмінних пунктах долар коштує у купівлі — 40,00 грн (+0,03), у продажу — 40,10 грн (+0,05). Євро купують за 43,47 грн (+0,09), продають — за 43,65 грн (+0,10).

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Нагадаємо, в українських банках населення зберігає 1,85 трлн гривень коштів. При цьому популярність гривневих депозитів зростає.

Також писали, що українські банки змінили ставки за кредитами та депозитами для населення. Вони стали дещо нижчими.