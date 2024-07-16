НБУ сменит правила для кредитов с 2025 года

Банковская карта в руках. Фото: Unsplush

Национальный банк Украины (НБУ) намерен изменить подходы к кредитованию с 2025 года. Регулятор планирует ввести обязательное страхование залога по кредиту.

Об этом сообщили в Департаменте финансовой стабильности Нацбанка, пишет Интерфакс-Украина.

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По словам директора департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашовой, Национальный банк еще несколько лет назад как банковский регулятор размышлял над введением требований по обязательному страхованию залогов по кредитам.

Однако столкнулся с тем, что встал вопрос доверия к страховым компаниям, ведь тогда не было прозрачных показателей уровня их устойчивости.

"Мы тогда пошли навстречу банкам и до сих пор откладываем эту норму уже как регулятор страхового рынка, ведь его трансформация продолжается. В 2025 году мы, наконец, это сделаем, подтверждая, что и регулятор, и банки доверяют этому сегменту", — сообщила представитель НБУ.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине банковские вклады бизнеса и населения продолжают расти. С начала 2024 года депозиты в национальной валюте увеличились на 4,5%.

Ранее мы писали, что НБУ Андрей Пышный рассказал о планах ввести ограничения на переводы с карты на карту (P2P-переводы). В настоящее время ведутся переговоры с волонтерами, которые осуществляют крупные денежные операции из-за карточных переводов.