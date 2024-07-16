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Нацбанк готовит новые правила для кредитов — что ждет в 2025 году

16 июля 2024 14:15
Ксения Симонова - Редактор
НБУ сменит правила для кредитов с 2025 года
Банковская карта в руках. Фото: Unsplush
Ксения Симонова - Редактор

Национальный банк Украины (НБУ) намерен изменить подходы к кредитованию с 2025 года. Регулятор планирует ввести обязательное страхование залога по кредиту.

Об этом сообщили в Департаменте финансовой стабильности Нацбанка, пишет Интерфакс-Украина.

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Подробнее об изменениях в правилах кредитования

По словам директора департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашовой, Национальный банк еще несколько лет назад как банковский регулятор размышлял над введением требований по обязательному страхованию залогов по кредитам.

Однако столкнулся с тем, что встал вопрос доверия к страховым компаниям, ведь тогда не было прозрачных показателей уровня их устойчивости.

"Мы тогда пошли навстречу банкам и до сих пор откладываем эту норму уже как регулятор страхового рынка, ведь его трансформация продолжается. В 2025 году мы, наконец, это сделаем, подтверждая, что и регулятор, и банки доверяют этому сегменту", — сообщила представитель НБУ.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине банковские вклады бизнеса и населения продолжают расти. С начала 2024 года депозиты в национальной валюте увеличились на 4,5%.

Ранее мы писали, что НБУ Андрей Пышный рассказал о планах ввести ограничения на переводы с карты на карту (P2P-переводы). В настоящее время ведутся переговоры с волонтерами, которые осуществляют крупные денежные операции из-за карточных переводов.

НБУ кредиты страхование финансы деньги имущество

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