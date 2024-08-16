НБУ готовит смягчение некоторых валютных ограничений — подробности от СМИ

Национальный банк Украины. Фото: НБУ

Национальный банк Украины намерен отменить действующие во время войны валютные ограничения. Так, НБУ хочет рассмотреть возможность упрощения валютных ограничений для украинских компаний, чтобы они могли оплатить некоторые импортные товары, поставленные до 23 февраля 2021 года.

Об этом сообщает Страна.ua со ссылкой на внутреннее письмо НБУ на банки №40-0009/61174.

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Так, в письме НБУ отметил об отработке "вопрос о наличии надлежащих предпосылок для упрощения валютных ограничений для осуществления резидентами переводов за границу по некоторым импортным операциям, поставка товаров по которым была осуществлена до 23.02.2021".

Таким образом, Нацбанк стремится оценить, сколько валюты может покинуть Украину, если бизнесу позволят оплатить старые, довоенные импортные поставки, которые остановились из-за валютных ограничений с 24 февраля 2022 года. Также главный Банк страны хочет узнать, насколько значителен будет отток валюты и сколько долларов из резервов придется продать, если позволят эти платежи. Окончательное решение будет принято после сбора и анализа всей информации.

Письмо Нацбанка другим банкам. Фото: t.me/stranaua

Издание отметило, что нынешняя валютная либерализация НБУ приводит к росту продажи валюты: с 2,99 млрд долл. в июне до 3,3 млрд. долл. в июле. Всего с начала года Банк продал 18,5 млрд долл., что составляет около половины резервов, частично пополняемых международной помощью. В июле резервы уменьшились на 1,8% до 37,2 млрд долл.

НБУ запросил у банков данные о неоплаченных импортных контрактах до 23 февраля 2021 года, в частности, периоды с 2019 по 2021 год, и о долгах по импорту товаров до 23 февраля 2021 года при условии прямого кредитования, страхования, гарантирования, поручительства иностранного экспортно-кредитного агентства, а также другой страны через уполномоченную организацию/лицо. С указанием резидентства такого лица, банка.

Страна.ua предполагает, что смягчения могут затронуть эти контракты. НБУ требует данные до 23 августа 2024 года, вероятно, чтобы начать анализ и принять решение, что может произойти в конце августа или в сентябре, а может даже во время объявления новой учетной ставки НБУ 19 сентября.