Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Нацбанк готовит новые смягчения валютных ограничений — что хотят позволить arrow

Нацбанк готовит новые смягчения валютных ограничений — что хотят позволить

16 августа 2024 06:38
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
НБУ готовит смягчение некоторых валютных ограничений — подробности от СМИ
Национальный банк Украины. Фото: НБУ
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Национальный банк Украины намерен отменить действующие во время войны валютные ограничения. Так, НБУ хочет рассмотреть возможность упрощения валютных ограничений для украинских компаний, чтобы они могли оплатить некоторые импортные товары, поставленные до 23 февраля 2021 года.

Об этом сообщает Страна.ua со ссылкой на внутреннее письмо НБУ на банки №40-0009/61174.

Читайте также:

Каких изменений ждать от НБУ

Так, в письме НБУ отметил об отработке "вопрос о наличии надлежащих предпосылок для упрощения валютных ограничений для осуществления резидентами переводов за границу по некоторым импортным операциям, поставка товаров по которым была осуществлена до 23.02.2021".

Таким образом, Нацбанк стремится оценить, сколько валюты может покинуть Украину, если бизнесу позволят оплатить старые, довоенные импортные поставки, которые остановились из-за валютных ограничений с 24 февраля 2022 года. Также главный Банк страны хочет узнать, насколько значителен будет отток валюты и сколько долларов из резервов придется продать, если позволят эти платежи. Окончательное решение будет принято после сбора и анализа всей информации.

Какие смягчения по валютным ограничениям готовит НБУ
Письмо Нацбанка другим банкам. Фото: t.me/stranaua

Издание отметило, что нынешняя валютная либерализация НБУ приводит к росту продажи валюты: с 2,99 млрд долл. в июне до 3,3 млрд. долл. в июле. Всего с начала года Банк продал 18,5 млрд долл., что составляет около половины резервов, частично пополняемых международной помощью. В июле резервы уменьшились на 1,8% до 37,2 млрд долл.

НБУ запросил у банков данные о неоплаченных импортных контрактах до 23 февраля 2021 года, в частности, периоды с 2019 по 2021 год, и о долгах по импорту товаров до 23 февраля 2021 года при условии прямого кредитования, страхования, гарантирования, поручительства иностранного экспортно-кредитного агентства, а также другой страны через уполномоченную организацию/лицо. С указанием резидентства такого лица, банка.

Страна.ua предполагает, что смягчения могут затронуть эти контракты. НБУ требует данные до 23 августа 2024 года, вероятно, чтобы начать анализ и принять решение, что может произойти в конце августа или в сентябре, а может даже во время объявления новой учетной ставки НБУ 19 сентября.

Также важные новости дня по теме:

НБУ деньги доллар бизнес импорт валютные ограничения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:40 В Украине растут цены на медь — сколько стоит 1 кг лома в августе

06:38 Нацбанк готовит новые смягчения валютных ограничений — что хотят позволить

06:30 Женщины после военной кафедры — могут ли они уехать за границу

06:30 В Украине упали цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в августе

06:10 Украинцы получат 23 тыс. грн пенсии — какая для этого должна быть зарплата

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

06:02 В Украине начал действовать закон о легализации медицинского каннабиса — кого коснутся изменения

06:01 Ощадбанк игнорирует семьи погибших бойцов в начислении наследства — детали

05:58 Сдали экзамен, но можем и пересдать — грузины в Курской области ответили оккупантам из РФ

05:57 Бои в Курской области — чего ждут львовяне

Эксклюзив

05:56 В Институте зоологии рассказали о самом ядовитом пауке в Украине

06:40 В Украине растут цены на медь — сколько стоит 1 кг лома в августе

06:38 Нацбанк готовит новые смягчения валютных ограничений — что хотят позволить

06:30 Женщины после военной кафедры — могут ли они уехать за границу

06:30 В Украине упали цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в августе

06:10 Украинцы получат 23 тыс. грн пенсии — какая для этого должна быть зарплата

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

06:02 В Украине начал действовать закон о легализации медицинского каннабиса — кого коснутся изменения

06:01 Ощадбанк игнорирует семьи погибших бойцов в начислении наследства — детали

05:58 Сдали экзамен, но можем и пересдать — грузины в Курской области ответили оккупантам из РФ

05:57 Бои в Курской области — чего ждут львовяне

Эксклюзив

05:56 В Институте зоологии рассказали о самом ядовитом пауке в Украине

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

10 августа 2024
Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

9 августа 2024

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

Text

19:03 Заместитель командира 3 ОШБр заявил, что на фронте происходит технологическая революция

Text

17:50 Начало переговоров с Россией об обмене пленными и новые финансовые ограничения — эфир Вечір.LIVE

Text

17:37 Нардеп Нагорняк спрогнозировал возможность отключений электроэнергии в августе

Text

17:16 Нардеп заявил, что крупные предприятия закрываются из-за роста цен на электричество

Text

16:40 Военный сообщил, почему оккупанты чаще самоликвидируются, чем сдаются в плен

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

13:09 Масштабная операция СБУ на территории РФ и ситуация на фронте Украины — эфир День.LIVE

Text

08:00 Самая большая атака на военные аэродромы РФ и комендатура в Курской области — эфир Ранок.LIVE

14 августа 2024
Text

20:42 Российский оппозиционер Чичваркин объяснил, как Кремль находит деньги для продолжения войны

Text

17:50 Эксперт объяснил, как строительство газопоршневых станций повлияет на ситуацию со светом в Украине

Text

17:50 Перебрасывание российских новобранцев в Курск и что скрывают на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут

9 августа 2024

08:45 Ребров может досрочно уйти из сборной Украины из-за выгодного предложения