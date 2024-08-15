Дизайн доллара изменят — что известно

США обновит дизайн доллара — какие изменения ждут американскую валюту и когда
Соединенные Штаты Америки планируют изменить дизайн банкнот доллара в стремлении снизить риски подделок. Обновление будет происходить поэтапно с 2026 года.
Об этом говорится на портале Бюро гравировки и печати США.
Подробнее об обновлении дизайна доллара
В настоящее время банкноты доллара США должны отвечать разнообразным, специфическим требованиям. Это включает аутентификацию и предотвращение подделки через многочисленные уровни открытых и скрытых средств защиты. Доллар также должен быть совместим с устройствами для обработки банкнот, используемыми торговцами, коммерческими банками и центробанками.
Однако центробанк США периодически обновляет дизайн банкнот доллара, чтобы усилить их безопасность. Основной целью этих изменений является повышение устойчивости купюр к новым и все более изощренным методам подделки. К тому же, тщательная интеграция эксклюзивных функций безопасности является критически важной основой для достижения таких целей:
- хранение наличных денег в безопасности;
- защита и обеспечение стабильности экономики США, первой в мире.
Когда США будут менять дизайн доллара
В этой связи Федеральный резерв имеет график обновления дизайна банкнот доллара:
- 10 долларов — 2026 год;
- 50 долларов — 2028 год;
- 20 долларов — 2030 год;
- 5 долларов — 2032 год;
- 100 долларов — 2034 год.
Купюры доллара будут обновляться в этой последовательности, чтобы снизить риски и усилить борьбу с подделками.
Что еще нужно знать
Напомним, на украинском рынке растет количество фальшивых денег в национальной и иностранной валюте. По результатам первого полугодия таких купюр увеличилось на 62% против показателя в прошлом году.
Мы также сообщали, что украинские банки для удовлетворения внутреннего спроса ввезли рекордный объем наличной иностранной валюты в июне 2024 года. Традиционно больше всего — американской валюты.
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