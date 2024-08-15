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США обновит дизайн доллара — какие изменения ждут американскую валюту и когда

15 августа 2024 14:37
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Дизайн доллара изменят — что известно
Американская валюта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Соединенные Штаты Америки планируют изменить дизайн банкнот доллара в стремлении снизить риски подделок. Обновление будет происходить поэтапно с 2026 года.

Об этом говорится на портале Бюро гравировки и печати США.

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Подробнее об обновлении дизайна доллара

В настоящее время банкноты доллара США должны отвечать разнообразным, специфическим требованиям. Это включает аутентификацию и предотвращение подделки через многочисленные уровни открытых и скрытых средств защиты. Доллар также должен быть совместим с устройствами для обработки банкнот, используемыми торговцами, коммерческими банками и центробанками.

Однако центробанк США периодически обновляет дизайн банкнот доллара, чтобы усилить их безопасность. Основной целью этих изменений является повышение устойчивости купюр к новым и все более изощренным методам подделки. К тому же, тщательная интеграция эксклюзивных функций безопасности является критически важной основой для достижения таких целей:

  • хранение наличных денег в безопасности;
  • защита и обеспечение стабильности экономики США, первой в мире.

Когда США будут менять дизайн доллара

В этой связи Федеральный резерв имеет график обновления дизайна банкнот доллара:

  • 10 долларов — 2026 год;
  • 50 долларов — 2028 год;
  • 20 долларов — 2030 год;
  • 5 долларов — 2032 год;
  • 100 долларов — 2034 год.

Купюры доллара будут обновляться в этой последовательности, чтобы снизить риски и усилить борьбу с подделками.

Что еще нужно знать

Напомним, на украинском рынке растет количество фальшивых денег в национальной и иностранной валюте. По результатам первого полугодия таких купюр увеличилось на 62% против показателя в прошлом году.

Мы также сообщали, что украинские банки для удовлетворения внутреннего спроса ввезли рекордный объем наличной иностранной валюты в июне 2024 года. Традиционно больше всего — американской валюты.

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