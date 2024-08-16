НБУ готує пом'якшення деяких валютних обмежень — подробиці від ЗМІ

Національний банк України. Фото: НБУ

Національний банк України має намір скасувати чинні під час війни валютні обмеження. Так, НБУ хоче розглянути можливість спрощення валютних обмежень для українських компаній, щоб вони могли оплатити деякі імпортні товари, поставлені до 23 лютого 2021 року.

Про це повідомляє Страна.ua з посиланням на внутрішній лист НБУ на банки №40-0009/61174.

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Так, в листі НБУ зазначив про відпрацювання "питання про наявність належних передумов для спрощення валютних обмежень для здійснення резидентами переказів за кордон за деякими імпортними операціями, постачання товарів за якими було здійснено до 23.02 .2021".

Таким чином Нацбанк прагне оцінити, скільки валюти може залишити Україну, якщо бізнесу дозволять оплатити старі, довоєнні імпортні поставки, які зупинилися через валютні обмеження з 24 лютого 2022 року. Також головний Банк країни хоче дізнатися, наскільки значним буде відтік валюти та скільки доларів із резервів доведеться продати, якщо дозволять ці платежі. Остаточне рішення буде ухвалено після збору й аналізу всієї інформації.

Лист Нацбанку іншим банкам. Фото: t.me/stranaua

Видання зазначило, що цьогорічна валютна лібералізація НБУ призводить до зростання продажу валюти: з 2,99 млрд дол. у червні до 3,3 млрд дол. у липні. Загалом з початку року Банк продав 18,5 млрд дол, що становить близько половини резервів, які частково поповнюються міжнародною допомогою. У липні резерви зменшилися на 1,8% до 37,2 млрд дол.

НБУ запросив у банків дані про неоплачені імпортні контракти до 23 лютого 2021 року, зокрема, періоди з 2019 до 2021 року, та про борги з імпорту товарів до 23 лютого 2021 року за умови прямого кредитування, страхування, гарантування, поруки іноземної експортно-кредитної агенції, а також іншої країни через уповноважену організацію/особу. Із зазначенням резидентства такої особи, банку.

Страна.ua припускає, що пом'якшення можуть торкнутися цих контрактів. НБУ вимагає дані до 23 серпня 2024 року, ймовірно, щоб розпочати аналіз і ухвалити рішення, що може статися наприкінці серпня або у вересні, чи навіть під час оголошення нової облікової ставки НБУ 19 вересня.