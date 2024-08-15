Банки закрывают карты через дропов — где больше всего

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

ПриватБанк и Универсал Банк (monobank), крупнейшие эмитенты платежных карт в Украине, закрыли 80 тысяч карт в первом полугодии 2024 года. Эти карточки использовались для мошеннических схем дропами.

Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Олейник, сообщает Інтерфакс-Україна.

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Подробнее о блокировке карт

"80 тыс. карт они (банки. — Ред.) закрыли за полгода 2024 года. Это только два банка, два крупнейших эмитента", — сказал он на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по проблеме дропов.

Представители НБУ отметили, что в абсолютных показателях ПриватБанк и Универсал Банк действительно лидируют по количеству дропов. Однако, с учетом объемов эмиссии карт, их доля в относительном смысле незначительна.

Нацбанк оценивает годовой объем операций дропов в 200 миллиардов гривен. По данным НБУ, на 1 июня этого года ПриватБанк имел 28,5 миллиона активных карт, а mono — 8,6 миллиона, тогда как общее количество карт на рынке составило около 53 миллионов.

Что еще стоит знать

Напомним, в Нацбанке Украины на днях подтвердили намерения по реализации введения ограничений для исходящих Р2Р-переводов с карты на карту. Там уточнили, кого не коснутся нововведения.

Мы также писали, что клиенты госфинучреждения ПриватБанк продолжают жаловаться на блокировку счетов. В банке объяснили, как не допустить такого развития событий.