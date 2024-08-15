НБУ пояснив, кого не торкнуться обмеження на карткові перекази

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Національному банку України (НБУ) днями підтвердили наміри із реалізації запровадження обмежень для вихідних p2p-переказів з картки на картку. Там уточнили, кого не торкнуться нововведення.

Про деякі деталі щодо майбутнього рішення розповів заступник голови Нацбанку Дмитро Олійник, передає Forbes.

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Відповідно до проєкту постанови Національного банку, йдеться про запровадження ліміту у 100 тис. грн на місяць для вихідних p2p-переказів з картки на картку.

Проте банки зможуть робити винятки. Нові правила не торкнуться волонтерів, якщо будуть відповідати мінімум двом з п'яти критеріїв. Також фінустанови вимагатимуть надання документів, що підтверджують їхню діяльність.

"Банки вже ведуть внутрішні списки волонтерів, платежі на їхню користь не будуть враховуватись у кількості вихідних переказів з однієї картки", — розповів представник НБУ.

Серед критеріїв для волонтерів:

реєстрація волонтером;

здійснення волонтерських зборів як типова діяльність за рахунками;

лист від держоргану, військової частини/благодійного фонду про співпрацю;

надання відомостей про суми, терміни, мету збору та використання грошових коштів;

підтвердження волонтерської діяльності у відкритих джерелах (соцмережі, Інтернет).

У разі, якщо фінустанова виявить порушення у волонтерській діяльності або невідповідність заявленої мети збору грошей фактичним витратам, матиме право відмовляти у виконанні переказів понад встановлений ліміт.

Обмеження також не застосовуватимуть до фізосіб, чиї офіційно підтверджені доходи перевищують 100 тис. грн.

Які обмеження запровадять для p2p-переказів

НБУ має намір до 18 серпня затвердити рішення про обмеження p2p-переказів для фізосіб.

Там пояснили, що обмеження викликані необхідністю боротьби зі схемними операціями через "картки-дропи". За попередніми оцінками, обсяг відповідних операцій сягає 200 млрд грн щороку.

"Ми органічно підходимо до ухвалення того рішення, яке Національний банк комунікував. Так чи інакше, для створення додаткових інструментів для більш ефективної боротьби зі схемами "дропів" потрібні також зміни до законодавства. Отже, нам потрібно йти у парламент. Там ми повинні бути готовими до відповідного рішення та дискусії", — повідомив керівник Нацбанку.

Раніше в НБУ повідомляли про наміри обмежити вихідні P2P-перекази у такому варіанті:

30 вихідних переказів протягом місяця;

максимальна сума — 100 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні до кінця тижня ухвалять рішення про запровадження обмеження на перекази з картки на картку для фізосіб у рамках боротьби з тіньовими схемами. Очікується, що у Нацбанку фіналізують відповідне рішення щодо Р2Р-переказів.

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