Народным депутатам будут платить больше — какие зарплаты у парламентариев

Деньги в руке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

С января 2024 года в Украине увеличили оклады для народных депутатов из-за изменения прожиточного минимума. Вместе с тем, многим украинским чиновникам снизили зарплаты благодаря решению правительства.

О том, как пересмотрели зарплаты, рассказали в OBOZ.UA.

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Как повысили оклады нардепам

Заработная плата народных депутатов зависит от прожиточного минимума. Однако, кроме самой зарплаты, депутаты получают некоторые надбавки. Например, деньги на компенсацию деятельности, аренду квартиры, а иногда — премии за интенсивность.

В сообщении также говорится, что каждый нардеп, у которого нет жилья в столице (или жилье оформлено не на него) имеет право на компенсацию стоимости аренды. В месяц платят 19,8 тыс. грн, за год это составляет 237,9 тыс. грн. За эти деньги можно снять квартиру в центре столицы. Еще 88,4 тыс. грн. в месяц нардепам дают на зарплаты помощникам (еще 19,4 тыс. грн для компенсации налогов на зарплату). А 7500 грн в месяц можно получить за компенсацию расходов на исполнение депутатских обязанностей.

К примеру, председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в 2023 году имел оклад в размере 32,2 тыс. грн, но на самом деле получал около 99,7 тыс. грн. Согласно декларации, Стефанчук получил 718 333 грн зарплаты и 478 833 грн компенсации расходов. То есть ежемесячно это 99 763 грн, что втрое больше, чем "голый" оклад.

Как повысили оклады:

Председатель Верховной Рады — с 32 208 до 36 336 грн;

первый заместитель — с 30 866 до 34 822 грн;

заместитель — с 29 524 до 33 308 грн;

председатель комитета — с 28 182 до 31 794 грн;

член комитета — с 26 840 до 30 280 грн.

Всего на Верховную Раду в 2024 году потратят 1,4 млрд грн, а в прошлом году парламент стоил бюджету 1,26 млрд грн.

Сколько будут платить чиновникам

В Украине органы государственной власти традиционно оставляли часть вакансий вакантными (в прошлом году вакантными оставались около 30 тыс. вакансий). Бюджет на эти вакансии получали, а затем распределяли между другими работниками. Так удалось компенсировать низкие оклады. На некоторых должностях надбавки достигали 260%.

Например, руководитель управления, управляющий 3-5 людьми, имел оклад в сумме около 10 тыс. грн. Однако найти менеджера на такую зарплату невозможно. Поэтому им назначали большую надбавку и в результате платили примерно 26-30 тыс. грн, что соответствует зарплате руководителя среднего звена.

Но с 2024 года правительство изменило правила и запретило получать надбавки к окладу, размер которых превышает 30%. Сам оклад повысят, однако это не поможет удержать рыночный уровень зарплат.

"Когда годами не заполняются вакансии, чтобы иметь фонд оплаты труда, чтобы платить минималку людям... Они висят годами. Сейчас, когда структура оплаты труда изменится и будет достойный должностной оклад, уже не будет нужды в тех "раздутых" штатах", — рассказал член Кабмина Украины Олег Немчинов.

Напомним, что компания Picodi Украина провела анализ размера минимальной зарплаты в 67 странах и изучила изменение стоимости продуктов питания. Эксперты также сравнили отношение стоимости украинской продуктовой корзины к минимальной зарплате в стране.

Также мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал электронную декларацию об имуществе и доходах за 2022 год. Весь доход политика за это время составила заработная плата.