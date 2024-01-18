Денис Шмигаль оприлюднив е-декларацію — яка зарплата у прем'єра України

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: kmu.gov.ua

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив електронну декларацію про майно та доходи за 2022 рік. Увесь дохід політика за той час склала заробітна плата.

Про це свідчать дані у Єдиному державному реєстрі декларацій.

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У Держреєстрі зазначено, що увесь дохід прем'єр-міністра України у 2022 році — це заробітна плата, яка у сумі становить 900 тисяч 717 гривень. Дружина Дениса Шмигаля за той же період задекларувала 7 млн 122 тис. 016 грн доходів, з яких:

27 600 грн — пенсія по інвалідності;

7 млн 094 тис. 416 грн — заробіток з підприємницької діяльності.

На банківських рахунках голова уряду зберігає 209 тис. грн, а готівкою — 140 тис. доларів. У його дружини та доньки на банківських рахунках 303 тис. грн, а готівкою — 85 тис. доларів.

Нерухомість та авто прем'єра України та його дружини

Окрім доходів, Денис Шмигаль задекларував земельну ділянку у Львівській області площею 2 200 кв м. На його дружину записане рухоме й нерухоме майно:

земельна ділянка у Львові площею 151 кв м;

будинок у Львові — 215,9 кв м;

гараж у Львові — 17,7 кв м;

25% іншої земельної ділянки у Львові — 458 кв м;

нежитлова будівля у Львові — 323,2 кв м;

земельна ділянка на Львівщині — 2 200 кв м;

автомобіль Land Rover Discovery Sport 2016 випуску.

Обов'язкове е-декларування для посадових осіб під час воєнного стану

Нагадаємо, у жовтні 2023 року Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 9534, який передбачає повернення електронного декларування для чиновників та відкриття доступу до декларацій. Згідно з законом, посадовці мають подати декларації за 2021 та 2022 роки до 21 січня 2024 року.

Відкриття реєстрів е-декларацій дозволить громадськості контролювати використання держкоштів та запобігати корупції.

Хто з політиків вже опублікував свої декларації

Нагадаємо, що депутатка Верховної Ради від фракції "Слуга народу", член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла задекларувала 483,7 тисяч гривень доходів. Окрім того, вона внесла в е-декларацію за 2022 рік нерухомість у Києві.

Також ми писали, що нещодавно міністр оборони України Рустем Умєров опублікував свої декларації про майно і доходи за 2021 та 2022 роки. За цей час його дохід зріс на понад мільйон і з 3,5 млн грн перетворився на 4,5 млн грн.