Чи можна в Україні прожити на мінімальну зарплату — дослідження

Мінімальна зарплата в Україні — чи можна прожити на цю суму у 2024 році
Компанія Picodi Україна провела аналіз розміру мінімальної зарплати в 67 країнах та вивчила зміни вартості продуктів харчування. Експерти також порівняли відношення вартості українського продуктового кошика до мінімальної зарплати в країні.
Про це йдеться в дослідженні на порталі Picodi.
Мінімальна зарплата в деяких країнах світу
Аналітики Picodi проаналізували 67 країн світу. З січня 2023 року в більшості розглянутих в дослідженні країн (58 із 67) мінімальна заробітна плата змінилася.
Несуттєво підвищилась зарплата в Франції (3,4%), Німеччині (2,8%) та Таїланді (2,4%). У таких країнах, як Іспанія, Малайзія та В'єтнам, влада заморозила розмір мінімальної зарплатні або ще не прийняла рішення про підвищення.
Найвище зростання мінімальної заробітної плати дослідники зафіксували в Аргентині (138%) та Туреччині (100%). Україна в цьому рейтингу посіла 40-е місце: "чиста" мінімальна оплата праці з 1 січня 2024 року буде 5 715,5 гривні, що на 6% більше, ніж на початку 2023 року (5 393,5 грн).
Вартість продуктового кошику в Україні
Для дослідження експерти створили умовний споживчий кошик, який включає хліб, молоко та інші продукти. Цей перелік, хоч і скромний, проте задовольняє мінімальні потреби дорослої людини в поживних речовинах.
Ціни на деякі продукти виглядали так:
- Молоко (10 літрів) — 379 гривень;
- Хліб (10 буханок) — 241 гривня;
- Рис (1,5 кг) — 88 гривень;
- Яйця (20 шт) — 120 гривень;
- Сир (1 кг) — 300 гривень;
- М'ясо (6 кг) — 1 139 гривень;
- Фрукти (6 кг) — 291 гривня;
- Овочі (8 кг) — 260 гривень.
Загальна вартість цього продуктового кошика на початку 2024 року становила 2 818 гривень, що на 21,9% більше, ніж рік тому. Ця сума складала 49,3% від мінімальної заробітної плати після оподаткування.
"Минулого року це співвідношення дорівнювало 42,8%. Виходить, що зростання цін в Україні випередило зростання мінімальної зарплати", — додали аналітики Picodi.
Нагадаємо, що в Україні у 2024 році змінились розміри та коефіцієнти мінімальної заробітної плати та окладу за Єдиною тарифною сіткою (ЄТС). Відомо, хто з українців отримає більше.
Також ми писали про те, що в Україні здорожали ціни на продукти. Від грудня 2023 року ціни зросли на 3,7%. Водночас м'ясо та м'ясопродукти здорожчали одразу на 12,4%, а фрукти — на 2,2%.
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