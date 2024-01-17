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Мінімальна зарплата в Україні — чи можна прожити на цю суму у 2024 році

17 січня 2024 09:41
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Чи можна в Україні прожити на мінімальну зарплату — дослідження
Гроші в руці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Компанія Picodi Україна провела аналіз розміру мінімальної зарплати в 67 країнах та вивчила зміни вартості продуктів харчування. Експерти також порівняли відношення вартості українського продуктового кошика до мінімальної зарплати в країні.

Про це йдеться в дослідженні на порталі Picodi.

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Мінімальна зарплата в деяких країнах світу

Аналітики Picodi проаналізували 67 країн світу. З січня 2023 року в більшості розглянутих в дослідженні країн (58 із 67) мінімальна заробітна плата змінилася.

Несуттєво підвищилась зарплата в Франції (3,4%), Німеччині (2,8%) та Таїланді (2,4%). У таких країнах, як Іспанія, Малайзія та В'єтнам, влада заморозила розмір мінімальної зарплатні або ще не прийняла рішення про підвищення.

Найвище зростання мінімальної заробітної плати дослідники зафіксували в Аргентині (138%) та Туреччині (100%). Україна в цьому рейтингу посіла 40-е місце: "чиста" мінімальна оплата праці з 1 січня 2024 року буде 5 715,5 гривні, що на 6% більше, ніж на початку 2023 року (5 393,5 грн).

Вартість продуктового кошику в Україні 

Для дослідження експерти створили умовний споживчий кошик, який включає хліб, молоко та інші продукти. Цей перелік, хоч і скромний, проте задовольняє мінімальні потреби дорослої людини в поживних речовинах.

Ціни на деякі продукти виглядали так:

  • Молоко (10 літрів) — 379 гривень;
  • Хліб (10 буханок) — 241 гривня;
  • Рис (1,5 кг) — 88 гривень;
  • Яйця (20 шт) — 120 гривень;
  • Сир (1 кг) — 300 гривень;
  • М'ясо (6 кг) — 1 139 гривень;
  • Фрукти (6 кг) — 291 гривня;
  • Овочі (8 кг) — 260 гривень.

Загальна вартість цього продуктового кошика на початку 2024 року становила 2 818 гривень, що на 21,9% більше, ніж рік тому. Ця сума складала 49,3% від мінімальної заробітної плати після оподаткування.

"Минулого року це співвідношення дорівнювало 42,8%. Виходить, що зростання цін в Україні випередило зростання мінімальної зарплати", — додали аналітики Picodi.

Picodi
Вартість продуктового кошика у січні 2024 року. Джерело: Picodi

Нагадаємо, що в Україні у 2024 році змінились розміри та коефіцієнти мінімальної заробітної плати та окладу за Єдиною тарифною сіткою (ЄТС). Відомо, хто з українців отримає більше.

Також ми писали про те, що в Україні здорожали ціни на продукти. Від грудня 2023 року ціни зросли на 3,7%. Водночас  м'ясо та м'ясопродукти здорожчали одразу на 12,4%, а фрукти — на 2,2%. 

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продукти
рейтинг
гроші
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зарплатня

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