В Україні можуть затримати зарплати та пенсії — чому та коли

Гроші в руках. Фото: Трибун

На тлі новин щодо нестачі фінансування зі сторони Заходу, серед українців зростає занепокоєння щодо вчасності виплати пенсій та зарплат. Також громадяни хвилюються про можливе зменшення соціальних виплат та обмеження кількості громадян, які користуються пільгами.

Чому виплати пенсій та зарплат можуть затримати, розповіло видання "На пенсії".

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Причини затримки виплат зарплати та пенсії у 2024 році

В кінці 2023 року міністерка економіки Юлія Свириденко в коментарі Financial Times заявила, що Україна може відкласти виплату зарплатні держслужбовцям та пенсій літнім людям, якщо не надійне обіцяна фінансова допомога на початку року від ЄС та США.

За словами чиновниці, у 2024 році нам потрібно 37 млрд доларів зовнішньої підтримки. Вона також сказала, що дефіцит зовнішньої підтримки відкине українську економіку до режиму "виживання". Свириденко виказала сподівання, що ЄС схвалить допомогу Україні в лютому та надасть кошти до кінця березня 2024 року.

В той же час міністерка соціальної політики Оксана Жолнович прокоментувала ситуацію з індексацією пенсій. Вона зазначила, що у березні 2024 року індексації може не бути, якщо нам не дадуть обіцяну фіндопомогу. За її словами, проблем з фінансуванням поточних пенсій у 2024 році не буде, проте коштів на індексацію пенсій можуть не знайти.

Такі заяви занепокоїли українців. Після цього прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що пенсії в Україні будуть платити вчасно. Він також заявив, що індексація пенсій відбудеться у березні 2024 року, як це передбачає закон. Зі слів Шмигаля, Україна має домовленості з 11 країнами щодо багаторічних програм фінансування.

Які будуть пенсії та зарплати з 1 лютого

З початку 2024 року пенсії в Україні зросли завдяки перегляду прожиткових мінімумів для різних соціальних груп. У лютому планується проведення індексації пенсій, що вплине на їхню суму. Станом на 1 лютого мінімальна пенсія залишиться на рівні 2 361 гривень, а максимальна — 23 610 гривень.

Також, у другій половині лютого будуть оголошені конкретні цифри індексації пенсій, яку планується впровадити з 1 березня 2024 року. З 1 квітня передбачається оновлення розмірів виплат для пенсіонерів, які продовжують працювати. Проєктований розмір індексації пенсій становить приблизно 13%.

Що стосується зарплат, то у 2024 році розмір оплати праці зросте. Уряд вже визначився з розміром мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Показники прописані у держбюджеті-2024.

Зокрема, документ передбачає, що розмір "мінімалки" має змінитися двічі протягом року, а саме:

з 1 січня 2024-го — 7,1 тис. гривень у місячному розмірі (42,6 грн погодинно);

з 1 квітня 2024-го — 8 тис. гривень у місячному розмірі (48 грн погодинно).

Щодо середньої заробітної плати, у 2024 році вона підвищиться з нинішніх 18,52 тис. гривень до 21,8 тис. гривень. Така сума вказана у пояснювальній записці до бюджету.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що Пенсійний фонд України (ПФУ) оновив інформацію про виплати для працюючих пенсіонерів — у 2023 році вони зросли на понад 800 гривень. Також ПФУ надав інформацію про регіони, де виплачують найвищі пенсії.

Також ми писали, що у 2024 році має скоротитися заробітна плата державних службовців, у рамках урядової постанови №.1409. Відомо, як можуть змінитися суми та чи не спровокує це дефіцит кадрів.