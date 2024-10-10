Легализация криптовалют — Гетманцев объяснил, когда состоится и будут ли льготы

Криптовалюта в руках. Иллюстративное фото: pexels

Украина готовится к легализации криптовалют, которая ожидается в первой половине 2025 года. Никаких льгот для криптовалютных сделок не предусматривается.

Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев.

Читайте также:

Легализация криптовалют

Украина планирует легализовать криптовалюты, которые должны состояться в первой половине 2025 года. Однако никаких льгот для операций с криптовалютами не предусмотрено.

"Льгот на крипту не будет. Будет обычное налогообложение по модели операций с ценными бумагами, когда облагается инвестиционная прибыль", — пояснил нардеп.

Напомним, в Германии правоохранители завершили продажу почти 50 000 конфискованных биткоинов. Им удалось получить 2,88 миллиарда долларов — средства будут находиться под стражей до завершения уголовных производств в отношении граждан, у которых их изъяли.

Ранее мы писали, что искусственный интеллект быстро развивается, оказывая людям значительную помощь в разных сферах. В частности, ИИ может способствовать увеличению заработков на криптовалюте.