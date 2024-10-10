Легализация криптовалют — Гетманцев объяснил, когда состоится и будут ли льготы

Нардеп объяснил, когда в Украине легализуют криптовалюту
Украина готовится к легализации криптовалют, которая ожидается в первой половине 2025 года. Никаких льгот для криптовалютных сделок не предусматривается.
Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев.
Легализация криптовалют
Украина планирует легализовать криптовалюты, которые должны состояться в первой половине 2025 года. Однако никаких льгот для операций с криптовалютами не предусмотрено.
"Льгот на крипту не будет. Будет обычное налогообложение по модели операций с ценными бумагами, когда облагается инвестиционная прибыль", — пояснил нардеп.
Напомним, в Германии правоохранители завершили продажу почти 50 000 конфискованных биткоинов. Им удалось получить 2,88 миллиарда долларов — средства будут находиться под стражей до завершения уголовных производств в отношении граждан, у которых их изъяли.
Ранее мы писали, что искусственный интеллект быстро развивается, оказывая людям значительную помощь в разных сферах. В частности, ИИ может способствовать увеличению заработков на криптовалюте.
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