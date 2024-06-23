ТОП-5 способів заробити на криптовалюті — як ШІ допоможе торгувати бітком

Телефон в руках. Фото: Pexels

Штучний інтелект (ШІ) швидко розвивається, надаючи значну допомогу в різних сферах. Зокрема, ШІ може сприяти збільшенню заробітків на криптовалюті.

Про те, як ШІ може допомогти заробляти більше грошей на криптовалюті, розповідає PaySpace Magazine.

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Платформа для торгівлі криптою із ШІ

За словами засновника і генерального директора TopAITools.com та співзасновника й операційного директора XCoins Брайана Прінса можна обрати криптовалютну торгову платформу зі штучним інтелектом, яка, подібно до роботів-консультантів для акцій, допоможе автоматизувати вашу криптоінвестиційну стратегію.

"Важливо провести дослідження, перш ніж обрати платформу, яка найкраще відповідає вашим потребам", — додав він.

Співзасновник XYO Network Маркус Левін зазначив, що торгові системи на основі штучного інтелекту значно автоматизують та спрощують процес торгівлі, дозволяючи трейдерам не постійно стежити за позиціями біля комп’ютера.

"Торгові боти існують вже багато років, але зараз вони працюють на основі штучного інтелекту і тому набагато ефективніші. У майбутньому, я підозрюю, ми побачимо все більше і більше автоматизації торгівлі криптовалютою з використанням різних форм технології штучного інтелекту", — сказав він.

Інвестиції в криптовалюту на основі ШІ

Токени штучного інтелекту також стали популярними завдяки хвилі інтересу до ШІ, що зростає. Як пояснюють представники агрегатора даних про криптовалюти CoinGecko, ці токени є "криптовалютами, які підтримують проєкти, пов'язані зі штучним інтелектом". Станом на середину червня їх загальна вартість становила 28,4 млрд доларів.

Прінс також сказав, що зі зростанням популярності штучного інтелекту та криптовалют ці токени можуть стати вигідними інвестиційними можливостями.

Мемкоїни

Ще один важливий аспект полягає в тому, що через нинішнє захоплення мемкоїнами кількість нових монет настільки велика, що їх неможливо оцінити окремо.

Натомість нові інструменти на базі ШІ дозволяють швидко отримати інформацію про пропозицію токенів, кількість власників та інші важливі показники, що допомагає оцінити легітимність тієї чи іншої монети.

"І це особливо важливо для нещодавно запущених мемкоїнів, тому що інвестори хочуть бути першими. Але, оскільки мемкоїни зазвичай недовговічні, вони також хочуть знати якомога швидше, коли потрібно виходити", — сказав Левін.

Однак мемкоїни є надзвичайно спекулятивними, тому варто обмежити свої інвестиції сумами, які ви можете дозволити собі втратити, і бути свідомими щодо ризиків, пов'язаних із такими інвестиціями.

ШІ для майнінгу

Прінс також рекомендує для майнінгу та торгівлі криптовалютами використовувати мережу на основі штучного інтелекту.

Він зазначив, що для досвідчених криптотрейдерів, майнерів, професіоналів або ентузіастів ШІ ця передова технологія потенційно пропонує можливість заробляти більше за допомогою криптовалют, одночасно сприяючи розвитку децентралізованих додатків ШІ через краудсорсингову модель.

Чат GPT

Ви можете звернутися до ChatGPT для отримання порад щодо інвестування в криптовалюту або використовувати ChatGPT для створення власного крипто-торгового бота.

"Якщо ви тільки починаєте займатися криптоінвестуванням, ви можете звернутися до ChatGPT за деякими загальними інвестиційними порадами та найкращими практиками", — сказав Прінс.

Однак він підкреслив, що ChatGPT не надає конкретних інвестиційних порад.

"Це не особистий фінансовий консультант, але він може надати надійні рекомендації, які допоможуть вам почати", — сказав він.

Для більш досвідчених криптоінвесторів і тих, хто має певний досвід використання ChatGPT для кодування і програмування, Прінс порадив використовувати платформу як помічника для створення власного крипто-торгового бота.

Що ще варто знати

Нагадаємо, компанія Apple створила нову програму штучного інтелекту Apple Intelligence, яка змінить взаємодію користувачів із технологіями. Щоправда, поки що штучний інтелект буде англомовним і доступним лише у США.

Ми також писали, що генеральний директор біржі Binance Річард Тенг сказав, що до кінця 2024 року ціна біткоїна може значно зрости. Його прогноз базується на постійному високому попиті в умовах скорочення пропозиції на ринку.