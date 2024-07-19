Продаж конфіскованих біткоїнів — скільки заробила влада Німеччини

Монети біткоїна. Ілюстративне фото: pexels.com

У Німеччині правоохоронці завершили продаж майже 50 000 конфіскованих біткоїнів. Їм вдалося отримати 2,88 мільярда доларів — кошти перебуватимуть під вартою до завершення кримінальних проваджень щодо громадян у яких їх вилучили.

Про це повідомило видання Decrypt, посилаючись на прокуратуру Дрездена.

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Продаж конфіскованих біткоїнів у Німеччині

Правоохоронні органи Німеччини завершили "екстрений продаж" майже 50 000 біткоїнів, отримавши 2,88 мільярда доларів. Виручені кошти триматимуть під вартою до завершення кримінальних проваджень щодо громадян Німеччини та Польщі, у яких їх вилучили.

Біткоїни, які коштували приблизно 2,1 мільярда доларів на момент конфіскації в січні, були вилучені в рамках розслідування щодо управління піратськими веб-сайтами та відмивання грошей.

"Виручені кошти від самого початку не являють собою жодних додаткових доходів для федеральної землі Саксонія, а перебувають під вартою до остаточного завершення кримінального розгляду", — заявили представники влади ФРН.

Продаж 49 858 BTC, який відбувся з 19 червня по 12 липня, був скоординованим зусиллям Центрального офісу поліції Саксонії із захисту, зберігання та використання криптовалют, прокуратури Дрездена та німецької торгової фірми Bankhaus Scheich.

У повідомленні підкреслюється, що відповідальним за активи агентствам було заборонено чекати на зростання цін через "невідповідні" ринкові умови, тому угоди здійснили "якомога швидше".

"Банку було доручено продавати біткоїни чесно та дбайливо на ринку", — йдеться в документах прокуратури.

У день початку продажів біткойн коштував близько 65 000 доларів, але 4 липня впав до 55 000 доларів. Протягом 3-тижневого періоду волатильність ринку призвела до ліквідації контрактів на сотні мільйонів.

"Місцеві закони вимагають "негайного" продажу конфіскованих коштів, якщо існує ризик просідання їхнього курсу на 10%. Ці умови завжди були присутні з нестабільним біткоїном через величезну та надзвичайну швидкість коливань цін", — пояснили правоохоронці.

Нагадаємо, загальна капіталізація криптовалютного ринку після злету у 2023 році продовжила зростати в першій половині 2024 року. Вона завершила цей період на рівні приблизно 2,27 трильйона доларів, що становить річний приріст на 37,3%.

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