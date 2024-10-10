Легалізація криптовалют — Гетманцев пояснив, коли відбудеться та чи будуть пільги

Нардеп пояснив, коли в Україні легалізують криптовалюту
Україна готується до легалізації криптовалют, яка очікується в першій половині 2025 року. Жодних пільг для криптовалютних операцій не передбачається.
Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев.
Легалізація криптовалют
Україна планує легалізувати криптовалюти, що має відбутися в першій половині 2025 року. Однак жодні пільги для операцій з криптовалютами не передбачені.
"Пільг на крипту не буде. Буде звичайне оподаткування за моделлю операцій з цінними паперами, коли оподатковується інвестиційний прибуток", — пояснив нардеп.
Нагадаємо, у Німеччині правоохоронці завершили продаж майже 50 000 конфіскованих біткоїнів. Їм вдалося отримати 2,88 мільярда доларів — кошти перебуватимуть під вартою до завершення кримінальних проваджень щодо громадян, у яких їх вилучили.
Раніше ми писали, що штучний інтелект (ШІ) швидко розвивається, надаючи людям значну допомогу в різних сферах. Зокрема, ШІ може сприяти збільшенню заробітків на криптовалюті.
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