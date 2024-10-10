Легалізація криптовалют — Гетманцев пояснив, коли відбудеться та чи будуть пільги

Криптовалюта в руках. Ілюстративне фото: pexels

Україна готується до легалізації криптовалют, яка очікується в першій половині 2025 року. Жодних пільг для криптовалютних операцій не передбачається.

Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев.

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Легалізація криптовалют

Україна планує легалізувати криптовалюти, що має відбутися в першій половині 2025 року. Однак жодні пільги для операцій з криптовалютами не передбачені.

"Пільг на крипту не буде. Буде звичайне оподаткування за моделлю операцій з цінними паперами, коли оподатковується інвестиційний прибуток", — пояснив нардеп.

Нагадаємо, у Німеччині правоохоронці завершили продаж майже 50 000 конфіскованих біткоїнів. Їм вдалося отримати 2,88 мільярда доларів — кошти перебуватимуть під вартою до завершення кримінальних проваджень щодо громадян, у яких їх вилучили.

Раніше ми писали, що штучний інтелект (ШІ) швидко розвивається, надаючи людям значну допомогу в різних сферах. Зокрема, ШІ може сприяти збільшенню заробітків на криптовалюті.