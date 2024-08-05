Курс біткоїна — популярна криптовалюта демонструє рекордне падіння

Курс біткоїна рекордно впав з 2021 року — скільки коштує криптовалюта
Курс біткоїна на торгах почав опускатися нижче за 50 тис. доларів, продемонструвавши рекордне падіння з 2021 року. Зокрема, ситуацію з найпопулярнішою криптовалютою підігріває посилення геополітичної напруженості на Близькому Сході.
Про це повідомляє видання Bloomberg.
Ситуація з вартістю біткоїна
Як зазначає Bloomberg, вартість біткоїна знизилась на понад 14% і зараз становить 50,9 тис. доларів.
Аналітики схиляються до думки, що зниження курсу криптовалют відбувається через глобальний розпродаж акцій, спричинений побоюваннями з приводу економічних перспектив, а також сумнівами у виправданості значних інвестицій у штучний інтелект.
Додатково посилює обережність інвесторів геополітична напруженість на Близькому Сході та очікування рецесії в Сполучених Штатах.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у Німеччині правоохоронці завершили продаж майже 50 000 конфіскованих біткоїнів. Їм вдалося отримати 2,88 мільярда доларів — кошти перебуватимуть під вартою до завершення кримінальних проваджень щодо громадян, у яких їх вилучили.
Раніше ми писали, що штучний інтелект (ШІ) швидко розвивається, надаючи людям значну допомогу в різних сферах. Зокрема, ШІ може сприяти збільшенню заробітків на криптовалюті.
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