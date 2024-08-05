Курс біткоїна — популярна криптовалюта демонструє рекордне падіння

Криптовалюта в руках. Фото: pexels

Курс біткоїна на торгах почав опускатися нижче за 50 тис. доларів, продемонструвавши рекордне падіння з 2021 року. Зокрема, ситуацію з найпопулярнішою криптовалютою підігріває посилення геополітичної напруженості на Близькому Сході.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Читайте також:

Ситуація з вартістю біткоїна

Як зазначає Bloomberg, вартість біткоїна знизилась на понад 14% і зараз становить 50,9 тис. доларів.

Аналітики схиляються до думки, що зниження курсу криптовалют відбувається через глобальний розпродаж акцій, спричинений побоюваннями з приводу економічних перспектив, а також сумнівами у виправданості значних інвестицій у штучний інтелект.

Додатково посилює обережність інвесторів геополітична напруженість на Близькому Сході та очікування рецесії в Сполучених Штатах.

Графіка. Джерело: Bloomberg

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Німеччині правоохоронці завершили продаж майже 50 000 конфіскованих біткоїнів. Їм вдалося отримати 2,88 мільярда доларів — кошти перебуватимуть під вартою до завершення кримінальних проваджень щодо громадян, у яких їх вилучили.

Раніше ми писали, що штучний інтелект (ШІ) швидко розвивається, надаючи людям значну допомогу в різних сферах. Зокрема, ШІ може сприяти збільшенню заробітків на криптовалюті.