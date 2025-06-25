В Ощадбанке объяснили, когда грозят комиссии за чужие смс и как действовать

Деньги и банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственное финучреждение "Ощадбанк" может начислять комиссии за SMS-сообщения, даже если граждане не пользуются услугами длительное время. Такое может случиться в случае перепродажи мобильными операторами неактивных номеров новым абонентам.

О том, как избежать трудностей с номерами, рассказали в банке на странице в соцсети Facebook.

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Взыскание комиссии за "чужие смс" в Ощадбанке

На начисление комиссии пожаловался клиент Ощадбанка, который рассказал, что не пользуется услугами банка много лет. Описывая проблему, он отметил, что счет был закрыт более пяти лет назад на основе поданных заявлений. Несмотря на это, гражданин до сих пор получает сообщения от банка о начислении комиссий.

"Объясните, каким образом мне приходят от вас сообщения о каких-то начислениях комиссий, если я не пользуюсь вашими услугами более пяти лет? С тех пор, как менеджер вашего банка заверил меня после написания соответствующих заявлений, что все счета и карты мои закрыты?", — говорится в обращении.

Представитель банка посоветовал для предметной проверки информации позвонить в контакт-центр 0800-210-800. Он отметил, что оператор должен проверить, какие именно сообщения были отправлены и действительно ли были адресованы именно клиенту.

В финучреждении рассказали, что возможно быть так, что кто-то из клиентов мог указать аналогичный номер телефона.

"Возможно, кто-то из клиентов случайно указал ваш номер телефона, как свой финансовый и вы получаете по факту "чужие смс", — сообщил работник банка.

Скриншот. Источник: Ощадбанк в Fb

Проблема перепродажи номеров

Ранее в Ощадбанке предупреждали, что из-за повторной продажи мобильными операторами неактивных номеров новым абонентам возможно поступление чужих SMS-уведомлений.

Там рекомендовали отвязать номер следующим образом:

необходимо обратиться в контакт-центр с номера, куда поступают такие сообщения;

далее оператор найдет клиента, к счету которого привязан соответствующий номер, и удалит номер из профиля бывшего владельца такого номера;

после соответствующей процедуры придет OTP-пароль о подтверждении удаления номера. Комбинацию нужно будет озвучить оператору контакт-центра.

Напомним, в кассах Ощадбанка комиссия за осуществление оплаты за коммунальные услуги составляет 25 грн за квитанцию. В банке рассказали, как клиентам избежать переплаты.

Ранее мы писали, что в 2025 году на услугу смены кода установлена особая тарификация. Однако при необходимости изменения PIN-кода карты — первая попытка будет бесплатной.